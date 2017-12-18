Knight Online’ın yayımcılarından yeni bir mobil oyun.

Türkiye’de 13 yıldır en çok oynanan MMORPG oyunlarından Knight Online’ın da yayıncılığını üstlenen NTT Game, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürdüğü Knights of Dungeon’dan sonra 2. mobil oyunu Wrath of Dragon’u oyun severlere sunmaya hazırlanıyor.

Yine Knights of Dungeon gibi IOS ve Android platformları üzerinden oynanabilen Action RPG (Aksiyon Rol Yapma Oyunu) türündeki Wrath of Dragon’da amacınız savaş alanlarını tamamlayarak kaliteli ekipmanlar elde etmek ve diğer oyunculara karşı yapacağımız mücadelelerden galip çıkarak sıralamanın en üstüne ulaşmak. Bu zorlu yolculuğunuzda en büyük destekçiniz ise yanınıza alacağınız Paralı Askerler olacak.

Asya versiyonunda 1.000.000 – 5.000.000 arası indirme sayısına ulaşan Wrath of Dragon ülkemizde ve Avrupa’da CBT (Kapalı Beta) olarak 21 Aralık’ta, OBT (Açık Beta) olarak da 4 Ocak’ta erişilebilir olacak.

Wrath Of Dragon’da Sizleri Neler Bekliyor?

*Gerçek Zamanlı PvP

*Sürükleyici Aksiyon ve RPG Deneyimi

*Klan Sistemi ve Klan Savaşları

*4 Ana Karakter Sınıfı (Büyücü, Suikastçı, Savaşçı, Okçu)

*300’den Fazla Paralı Asker

*4 Farklı Zorluk Modunda 168 Savaş Alanı

*4 Farklı PvP Modu

*Detaylı Kahraman ve Ekipman Geliştirme Sistemi

*Gelişmiş Beceri ve Kombo Sistemi

Oyunun Hikayesi

Lapis Kıtasındaki 100 yıllık savaştan sonra, şeytani pagan Phaimon önüne çıkan her şeyi yok etmeye başladı. Daha önce kıtadaki savaşın sona ermesini sağlayan 5 kahraman, Phaimon’u durdurmak için Tanrı tarafından kutsandı ve hapsedilmesini sağladı. Bu mücadelede 5 kahramanın

yanında 3 paralı asker ön plana çıktı; Terk, Hoget ve Krister… Zamanla daha da tanınan bu 3 paralı asker gizemli bir zindana gönderildiler. Zindana girer girmez Krister’ın daha güçlü olabilme arzusu, onu şeytani Phaimon'un yardımcısı Sharen Hoas’un ruh parçalarını toplamaya itti. Sharen Hoast, Krister’ı Meir soyundan gelmesi ve Phaimon'u tekrar uyandırmak için mükemmel bir seçim olarak görmesi sebebiyle bedenini ele geçirdi. Ölümcül

Phaimon tekrar hayattaydı! Terk ve Hoget da bedeni ele geçirilen arkadaşlarını kurtarmak ve beş kahramanın desteğini alarak Phaimo’u yenmek için yola çıktılar.

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