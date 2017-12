Lineage 2:Revolution’da 100 oyuncu aynı savaşta!

Lineage 2: Revolution’da Şato Fethi ve Şato Kuşatması açıldı, muhteşem bir teknolojinin sağladığı imkanla oyuncular aynı anda 50’ye 50 kişi savaşabiliyor.

Ayrıca Kuzey Amerika ve Avrupa’da 3 yeni sunucu devreye girerek yüzlerce klana gerçek zamanlı olarak savaşma ya da savunma imkanı sunuyor.

Netmarble Games Corp., dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi, popüler mobil MMORPG Lineage 2 Revolution oyunu için ilk büyük güncellemesini yayınladı. Güncellemede Şato Fethi, Şato Kuşatması ve üç yeni sunucu geliyor. Güncellemelerle yeni ve farklı seviye atlama ile strateji yöntemlerinin önü açılıyor.

Şato Kuşatması’nda 50’ye 50 savaş

Şato Kuşatması ile her Cuma 22:30 – 23:00 saatleri arasında oyuncular iki klan arasındaki gerçek zamanlı devasa PvP savaşına katılabilecek. 100 oyuncuya kadar, her klandan 50 kişi rakibinin Kutsal Kristali’ni ilk “işleyen” olup savaşı kazanmak için çarpışacak. Katılmak isteyen klanlar istedikleri şato için açık arttırmaya katılmalı ve sonra şatoyu savunan klana karşı savaşmalı. Şato açık arttırmaları her Perşembe 03:00 – 22:00 saatleri arasında yapılır. Tüm katılanlar sonuç ne olursa olsun Adena, TP ve Kan Nişanı kazanır, ayrıca kazanan klan, yeni bir şatonun yanı sıra, ekstradan Kırmızı Elmas ve karakter güçlendirmeleri dâhil ödüller kazanır.

Şato Fethi’nde 30’a 30 klan savaşı

Şato Fethi, her Salı, Perşembe ve Cumartesi 22:30 – 23:00 saatleri arasında seviye 11’in üzerindeki oyuncuları daha Şato Kuşatması’nın daha küçük versiyonu 30’a 30 savaş deneyimine çağırıyor. Tüm katılanlar eşit savaş gücü ve seviyeye sahip olacak ama istedikleri sınıf ve ırkı seçebilecekler. Oyuncular kendi başlarına veya grup ile katılabilirler, Şato Kuşatması’ndaki gibi rakibinin Kutsal Kristal’ini işleyen taraf kazanır. Oyuncular savaştaki bireysel katkılarının miktarı üzerinden ödül kazanırlar.

Şato Fethi güncellemesini kutlamak için Şato Fethi’nin ilk haftaki tarihleri farklı olacak: Toplamda beş Şato Fethi olacak – ilk hafta Çarşamba (13 Aralık) ile Cumartesi (16 Aralık), Salı (19 Aralık), Perşembe (21 Aralık) ve Cumartesi (23 Aralık). Sonraki haftalarda tarihler Salı, Perşembe ve Cumartesi olarak normale dönecek. Programda yapılacak değişiklikler bildirimle haber verilecek.

Bu büyük güncelleme ile Avrupa ve Kuzey Amerika’ya Kruma 05, Kenrauhel 07 ve Deforge 06 isimli 3 sunucu geldi, böylece sunucuların oyunculara daha hızlı bir oyun deneyimi yaşatması hedefleniyor. Artık yeni oyuncular yeni sunucularda oyunu keyifle oynayabilir ve zirveyi ele geçirmek için savaşabilir. Ayrıca güncellemede Şato Dükkanı ve oynanış geliştirmeleri de yapıldı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…