Modern Combat Versus’da yeni dönem.

Klan Sistemi, Canlı PvP Turnuvaları, Yeni Ödül Modu ve Çok Daha Fazlası bu güncellemede oyuncular ile buluşuyor.

Dünyanın öncü mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, yüksek kaliteli grafikleri ve sıradışı oyun deneyimi ile mobil oyunculuğun limitlerini zorlayan Modern Combat Versus için, oyunu tamamı ile değiştiren yepyeni bir güncelleme yayınladı.

Modern Combat Versus son yenilikleri ile oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Artık oyuncular klanlara dahil olarak, canlı turnuvalara katılarak ve sezonlarda ilerleyerek global çapta oyuncularla rekabet edebilecekler.

Oyunun takım odaklı dinamiklerini yansıtan yeni “Ödül modu” sayesinde, oyuncular rakiplerini alt etmeye çalışırken, aynı zamanda takım arkadaşları ile daha fazla koordineli olacaklar. Diğer yandan, yenilenen lig özelliği ile birlikte oyuncular yetenek seviyelerini yansıtan liglerde, maç başına belirli miktarda kupa kazanacak ve kaybedecekler. Oyunun rekabet seviyesini arttıracak olan PvP sezonları da bu güncelleme ile karşınızda olacak. 30 günlük aralarla yenilenecek sezonlarda, oyuncular ortak bir hedef için mücadele edecekler.

Güncelleme ile gelen oyuncu klanları ve oyun içi sohbet özelliği ile topluluk ve iletişim güçlendirilirken, özel maçlar sayesinde de oyuncular kendi arkadaşları ile turnuvalar düzenleyebilecekler. Ayrıca, karakter havuzuna yeni eklenen 14. ajan Seven ile, yeni ödül modunun tüm inceliklerine uyum sağlanabilecek. Bu ajan, takım odaklı radar yeteneği ve gözlem kabiliyeti sağlayan uzun mesafeli silahı sayesinde oyuncuları savaş alanında zafere yaklaştırmada önemli bir karakter olacak. Yenilenen Modern Combat Versus’ta, eşsiz kask tasarımları, silah kamuflajları ve farklı renk alternatifleriyle ajanlarının görünümleri de kişiselleştirilebilecek.

Modern Combat Versus, PC oyuncularına da ulaşmayı hedefliyor. Oyun, bu ay içerisinde Steam platformunda yayınlanarak mobil oyun dünyasının da sınırlarını aşacak.

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