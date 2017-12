Echo of Soul Phoenix 2.0 güncellemesi yolda!

Heyecanla beklenen dev Phoenix 2.0 güncellemesi 20 Aralık itibariyle EOS oyuncuları ile buluşuyor! Güncellemeyi birbirinden harika etkinliklerle kutlayacak EOS Türkiye Ekibi, oyunculara neler sunacaklarını açıkladı.

Phoenix, EOS Evreninde Görüldü

Güncellemeye adını veren Phoenix oyuncuların yanında savaşacak. Oyun içine gelen Phoenix Etkinliğiyle oyuncular öldürdükleri yaratıklardan etkinliğe özel paralar düşürecek ve bunlardan elde ettikleri etkinlik kutularıyla harika hediyelere ulaşacaklar. Phoenix de bunlardan biri. Hem karakterinizi güçlendirecek özel bufflar verecek hem de ganimetinizi toplayacak.

EOS giriş ödülleri yeni yamayla güncellendi ve herkesin sabırsızlıkla beklediği Griffon binekleri artık EOS’ta! Uzun zamandır bu ihtişamlı yaratıkları bekleyen oyuncular yapılacak sosyal medya etkinlikleriyle de Griffonlara sahip olabilecek. Ayrıca güncelleme sonrası yamaya özel farklı bir Giriş Etkinliği de planlayan EOS ekibi 1 hafta boyunca oyuna girenlere özel bir hediye hazırlamış durumda.

Güncellemeyle birlikte seviye atlamak artık daha kolay! Buna ek olarak EOS evrenindeki bütün günlük görevler bugünden itibare 1 ay boyunca iki katı tecrübe puanı verecek.

Oyun içi etkinliklerde yeni Şövalye sınıfını oynayacak oyunculara da güzel haberlerimiz var. Phoenix 2.0’ın açılışıyla birlikte yılbaşına kadar 70 olan bütün Şövalyeler 70. Seviyelerini kutlamak için özel bir paket kazanacaklar.

Echo of Soul Sitesi De Küllerinden Doğuyor

Phoenix 2.0’ın getirdiği yeniliklerden biri de EOS’un sitesi eos.tamgame.com’a uğruyor. Adeta küllerinden doğan yeni site tasarımı, etkinlikler ve kullanıcılarına sağladığı yeni faydalarla karşınızda!

Artık arkadaşlarınızı davet edebilecek ve her arkadaşınız için ödüllendirileceksiniz. Hatta bu arkadaşlarınız 16. seviye sonrasına ulaşırlar, sizlerle EOS dünyasının keyfini çıkartırsa daha da çok ödüllendirileceksiniz.

Eski oyuncularının artık Phoenix misali küllerinden doğmasını isteyen EOS Ekibi onlar için de bir Geri Dönüş Etkinliği hazırlamış durumda. EOS topraklarına uzak kalmış oyuncular artık çok daha güçlü bir şekilde kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Bunların yanı sıra oyuncularına EOS’la ilgili soruların sorulduğu ve doğru cevap verenlerin oyun içinde ödül kazandıkları Soru Cevap Etkinliği’nde her gün faklı bir soru ve her doğru cevapta hesabınıza iletilecek bir ödül var!

Sadece etkinliklerle değil daha birçok yenilikle karşımıza çıkacak EOS ekibi, Phoenix 2.0’la oyuna gelecek içerikleri sosyal medya kanallarından yapacakları birçok etkinlikle oyuncularına iletecek.

Ayrıca yapılacak rehber video yarışması, en iyi Şövalye dizilimleri gibi etkinlikler de oyuncuların karaktere ve Phoenix 2.0’a daha kolay adapte olmasını sağlayacak.

Dolu dolu içeriği, EOS evrenine hem yeni giriş yapacaklar hem de kıdemlı oyuncular için hazırlanmış birbirinden harika etkinlikleri ile Phoenix 2.0 20 Aralık’ta yayında! Hemen indirin ve EOS evreninin bir parçası olun!

