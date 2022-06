Diablo Immortal çıktı!

Oyun tutkunlarının merakla beklediği gün geldi çattı. Diablo Immortal yayında. Blizzard Entertainment’ın meşhur Diablo serisinin yeni oyunu Diablo® Immortal™, türe şekil veren aksiyon rol yapma serisinin karanlık ruhunu devasa çok oyunculu çevrimiçi dünyaya taşıyor. Ve hiçbir özelliğinden taviz vermeden oynaması ücretsiz olan bir mobil deneyim sunuyor.

DEVASA HİKÂYE MODU, UÇSUZ BUCAKSIZ AÇIK DÜNYA

Diablo Immortal, oyunculara ister tek başlarına ister diğer oyuncularla birlikte maceraya atılabilecekleri destansı hikâye modunda kapsamlı bir hikâye ve devasa bir dünyada birçok derinlikli sosyal mekanik sunarak Blizzard’ın bugüne kadar çıkardığı en büyük Diablo oyunu. Üstelik bu daha sadece başlangıç.

-Diablo II: Lord of Destruction® ve Diablo III arasında geçen yeni bir hikâye

-Sekiz eşsiz bölge ve altı güçlü sınıf (Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Wizard ve Necromancer) ile geliyor. Çıkıştan sonra yeni sınıflar eklenecek

-Her yıl birçok zindan ve bölge eklenecek

-Düzenli olarak eklenen oyun içi etkinlikler, Battle Pass ve kozmetik güncellemeler

-Eşya üret ve hayatın hiç durmadığı merkez şehir Westmarch’ta diğer iblis avcılarıyla ticaret yapabilir; grup mücadelelerini tamamlamak için en fazla 8 oyunculu savaş grupları kurabilir veya 100’e kadar üyesi olabilen klanlara katılabilir; sonu gelmeyen taraf tabanlı PvP sistemi Cycle of Strife ile savaşlara girebilirsiniz

-6 sınıfın her biri için oyun deneyimini değiştiren yığınla efsanevi eşya ve set eşyaları





CEHENNEMİ İSTEDİĞİN YOLDAN ALT ET

Diablo Immortal, Android ve iOS mobil cihazlarında AAA deneyimi sunmak için akıcı dokunma kontrollerine sahip. Ayrıca Battle.net® üzerinden Windows® PC’de açık beta sürümüyle mevcut. Üstelik çapraz oyun ve ortak ilerlemeyle oyuncuların maceralarına rahatça devam edebilmelerine imkân tanıyor. Oyuncuların ilerlemeleri açık betanın sonunda sıfırlanmayacak.

-Dahili oyun kumandası desteği

-Diablo’nun geleneksel fare-klavye temelli “tıkla ve ilerle” kontrolleri

-Karakter hareketleri için yeni WASD kontrolleri





OYNAMASI ÜCRETSİZ İLK DIABLO OYUNU

İsteğe bağlı oyun içi satın alım yapsa da yapmasa da tüm oyuncular hikâyenin tamamını, tüm karakter sınıflarını, görevleri, bölgeleri ve zindanları ücretsiz deneyimleyebilecek. Ayrıca ön kayıt yapan oyuncu sayısının 35 milyonu aşmasını kutlamak için başlangıç eğitimini tamamlayan tüm oyunculara ışıl ışıl Horadrim kozmetik seti hediye edilecek.

SANCTUARY SENİ BEKLİYOR

Dünyanın birçok bölgesindeki oyuncular; Worldstone parçalarını toplamak, canavarları mağlup edip Sanctuary’yi korumak ve herkesin arzuladığı Immortals unvanını kazanmak için hemen görevlere başlayabilecek. Seçili Asya-Pasifik bölgesindeki maceracılar mücadeleye 22 Haziran’da katılabilecek.