LEGO Technic ile yapılan Lamborghini Sián FKP 37 modeli İstanbul’da!

400.000’den fazla LEGO® Technic™ yapım parçası ile inşa edilen gerçek boyutlu Lamborghini Sián FKP 37, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında İstanbul Akasya’da sergileniyor

LEGO® Group ve Lamborghini iş birliğiyle ortaya çıkan gerçek boyutlu bu model araç, LEGO® Technic™ ile hayal edebileceğiniz her şeyin aslına uygun olarak inşa edilebileceğini bir kez daha gösteriyor. Eşsiz bir tasarıma sahip Lamborghini Sián FKP 37 modelini yakından görmek için 12 Haziran’a kadar Akasya zemin katta yer alan sergi alanını ziyaret edebilirsiniz.

Yalnızca sınırlı bir süre için İstanbul’da bulunacak olan bu tasarım harikası aracın 1:8 ölçekli LEGO® Technic™ modeli LEGO® severlerin evinde çoktan yerini aldı bile. Gerçek boyutlu model ise sınırlı sayıda üretilen bu İtalyan spor otomobilinin eşsiz tasarımını birebir yansıtıyor. Modelin, Lamborghini Sián’ın fütüristik zarafetini ve kusursuz siluetini en küçük ayrıntısına yansıtmasını sağlamak için birbirinden farklı 154’ün üzerinde toplamda 400.000’den fazla LEGO® Technic™ yapım parçası kullanıldı.

LEGO® Türkiye, Yunanistan ve İsrail Pazarlama Direktörü Tuna Canatar: “LEGO® Technic™ Lamborghini Sián FKP 37’yi İstanbul’da ağırlamak bizim için çok kıymetli. 2 tonu geçen ağırlığa sahip bu gerçek boyutlu model için Çek Cumhuriyeti, Kladno’da tasarımcı, mühendis ve yapım uzmanından oluşan 15 kişilik özel bir ekip 8660 saat çalıştı. Bu, devasa bir yaratıcılık gerektiren ciddi bir ekip çalışması. Hem LEGO® severler hem de spor araba tutkunları için harika bir fırsat sunduğumuza inanıyorum” dedi.

Öncü Tasarım

Bu süper gerçekçi modelin dış görünümü, Lamborghini’nin tasarım dilinde önemli bir rol oynayan altı kenarlı şekle dayanırken; İtalyan spor otomobilindeki ikonik altıgen arka lambaları ve egzoz tasarımını birebir yansıtıyor.

Ayrıntılarla bezeli bu model, Lamborghini Sián’ın şık tasarımını en ince detayına kadar yansıtıyor. Sían kelimesi Bolognese lehçesinde “flaş” veya “şimşek” anlamına geliyor, bu nedenle, LEGO® Group uzmanları, gerçek boyutlu modelin, aracın epsilon farları ve altıgen arka lambalarını birebir olarak yansıtması için özel olarak çalıştı. LEGO® Technic™ Lamborghini Sián FKP 37’nin, ünlü Lamborghini amblemi ve İtalyan bayrağı ile süslenmiş direksiyon simidi ile LEGO® yapım parçalarından oluşan gösterge paneli de görülmeye değer.

Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ Lamborghini modelinin, 1:8 ölçekli LEGO® Technic™ modeline mükemmel uyum sağlayan rengi, Lamborghini’nin resmi boyahanesi tarafından yapım parçaları üzerine özenle uygulandı. Modelin göz alıcı renklerinin ömür boyu kalıcı olmasını sağlamak için boya fırçası efektli UV renk kaplaması kullanıldı.

Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ Lamborghini Sián FKP 37

-Toplamda 400.000’den fazla LEGO® Technic™ yapım parçası kullanıldı.

-Model 154 farklı LEGO® Technic™ yapım parçasını içeriyor.

-Toplam ağırlık: 2.200kg

-Tasarım geliştirme ve modelin inşası için harcanan toplam süre 8660 saat:

5.370 saat geliştirme süresi

3.290 saat uygulama süreli

-Çek Cumhuriyeti, Kladno’da tasarımcı, mühendis ve LEGO® yapım uzmanlarından oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından geliştirilerek bir araya getirildi.

-LEGO® Technic™ modeli aracın orijinal boyutları ile aynı olacak şekilde; 4.980 mm uzunluk, 2.101 mm genişlik ve 1.133 mm yüksekliğe sahip.

-Tamamen LEGO® Technic™ öğelerinden yapılmış, aktif ön ve arka aydınlatmalar

-Lamborghini’nin resmi boyahanesi tarafından uygulanan, türünün ilk örneği fırça efektli kaplama

-Lamborghini Sián FKP 37’nin 1:8 ölçekli LEGO® Technic™ modelini (42115) satın alarak bu eşsiz deneyimi evinizde de yaşayabilirsiniz. 1:8 ölçekli LEGO® Technic™ 3696 parçadan oluşuyor. Üstün detaylarıyla özellikle süper spor araba hayranları için tasarlanan bu gelişmiş LEGO® Technic yapım seti, dekoratif bir sergi levhası ve özel çevrimiçi içeriğe erişmek için bir seri numarası içeriyor.