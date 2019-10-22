Dövüş başlasın! Netmarble’ın efsane King of Fighters oyunu cep telefonlarında

Netmarble’ın yeni mobil dövüş oyunu THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, Kore ve Japonya’nın ardından dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de yayınlandı. Oyuncular pek çok oyun modu ve 130’dan fazla dövüşçüyle son teknoloji grafikler ve ışık hızında aksiyon eşliğinde buluşacak. Oyuncular, KOF’94’ten KOFXIV’e, her ünlü dövüşçü ile SNK’nin The King of Fighters serisinin geçmişini, sürükleyici dövüş ve beat-em-up oynanışla tekrar yaşayacak. Arenaya girmeye hazır olun! Netmarble, SNK ile işbirliğiyle, heyecanla beklenen en son mobil aksiyon rol yapma oyunu (RPG) THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’ın artık Google Play ve App Store’da indirilebileceğini açıkladı. Ünlü dövüş oyunu serisi The King of Fighters’ı (KOF) temel alan oyunda oyuncular, KOF’94’ten KOFXIV’e kadar serinin tamamından en sevdikleri dövüşçüleri toplayıp geliştirebilecek ve KOF’un zengin geçmişini mobil platformda yaşayabilecek.

130’dan fazla dövüşçü ve birçok oyun modu

Oyunun yayınlanmasıyla birlikte oyuncular Hikaye Modu (Story), Süreli Saldırı Modu (Time Attack), Player vs. Player (PvP), ve gerçek zamanlı bir Turnuva Modu (Tournament) dahil olmak üzere birçok oyun modunda düşman dalgalarıyla, efsanevi baş düşmanlarla ve rakip takımlarla dövüşerek, bu yüksek tempolu dövüş ve beat-em-up aksiyonuna kendilerini atabilecek. Bu heyecan dolu aksiyon, son teknoloji grafikler, parlak renkler, ışık hızında aksiyon ve açılıştan itibaren toplanıp geliştirilebilecek 130’dan fazla dövüşçü ile birlikte sunulacak ve ileride daha fazla karakter eklenecek. THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, bir dolu içerik ve nostalji ile hem serinin hayranları hem de KOF’la yeni tanışanlar için saatler süren eğlence sunuyor.

Netmarble Baş Yapımcısı Shin Hwa Cho, “Yüksek kalite görseller, heyecan dolu dövüş ve dikkat çeken karakterler, The King of Fighters’ın oyuncular arasında popüler olma nedenlerinden sadece birkaçı… Biz de, KOF hayranları olarak, THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’ı geliştirirken SNK ile birlikte sıkı çalışmaktan gerçekten çok büyük zevk aldık ve bu oyunun, KOF ile zaman içerisinde nasıl evrimleşeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, oyunculara KOF serisinin kahramanı olma şansı veriyor. Oyuncular, Noah adında cesur bir kadın tarafından kurtarılan ve ardından onu kurtarmak zorunda kalan hafızasını kaybetmiş birinin rolünü üstleniyor. Oyuncu, istedikleri hareketleri kullanarak istedikleri KOF dövüşçüsü olarak dövüşebilme gücünün farkına vardıktan sonra, hafızasını geri kazanmak, daha da güçlenmek ve KOF’un yüksek tempolu dövüş geçmişini tekrar yaşamak için King of Fighters turnuvalarına katılıyor.

Oyuncuları pek çok ödül ve etkinlik bekliyor

Oyuncular için, yayın sonrası şunlar da hazırlandı:

• Ön Kayıt Ödülleri – Bir milyon ön kayıt sayısına ulaşıldığında, oyuncular için özel ödüller hazırlanacak. Bunlar arasında şunlar da var:

o 1x 5★ Dövüşçü Seçici

o 500 Yakut

o 1x Baseball Yuri Karakteri

o 1x Baseball Yuri Savaş Kartı

o 10x Geliştirme Kapsülü Kutusu ve 10 Nadir TP Kapsülü

o 1x Kusanagi Kyo Savaş Kartı (Google Play kullanıcıları) veya 1x Yagami Iori Savaş Kartı (App Store kullanıcıları).

• Yayın Etkinlikleri– Oyuncuların tadını çıkarabileceği diğer etkinlikler arasında şunlar da var:

o [Orochi Iori] / [Orochi Leona] Özel Çekiliş Etkinliği – Oyuncuların, yayın kutlaması ile birlikte, KOF’un en popüler karakterlerinden bazılarını almak için 28 günü olacak.

o Özel Rulet Etkinliği – Oyuncular, oyunu oynadıkça, Karakter Büyüme Malzemesi almak için kullanılabilecek ücretsiz. rulet biletleri kazanacak.

o Özel Giriş Ödülü – Oyuncular 7 gün boyunca giriş yaparak, Dövüşçü / Savaş Kartı Çekiliş Bileti, 400 Yakut ve Büyüme Malzemeleri gibi ödüller kazanabilecek.

o Festival Etkinlikleri – “Hoş Geldin Süper Görevi” ve “Element Festivali” gibi özel görevleri tamamladıktan sonra oyuncular kendi KOF karakterleri arasına katabilecekleri popüler dövüşçüleri kazanacak.

Eşsiz ve eğlenceli bir oyun deneyimi

SNK Oyun Departmanı Stüdyo Yapımcısı Yasuyuki Oda, “Netmarble, nefes kesici mobil oyun geliştirme alanındaki uzmanlığıyla, harika bir partner oldu ve THE KING OF FRANCHISE serisine gösterdikleri hayranlık, gerçekten KOF’u eşsiz ve eğlenceli bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor” dedi ve ekledi: “KOF ve dövüş oyunu hayranları, istedikleri zaman en sevdikleri karakterlerle oynayabilecekken, yeni oyuncular da THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR ile birlikte KOF’u özel yapan şeyin ne olduğunu öğrenebilecek.”

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, 175’ten fazla ülkede Google Play ve App Store’dan indirilebilir. Oyun İngilizce, Tayvanca, Endonezce, Tayca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, Rusça ve Almanca dillerini destekliyor.

Global yayınlanmasından önce, THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, Kore ve Japonya’da en çok indirilen markalar arasında 1’inci oldu. Kore’de, App Store’de en çok hasılat alanında 1’inci, Kore’de Google Play’de en çok hasılat alanında 2’nci ve Japonya’da her iki platformda en çok hasılat alanında 7’nci oldu. Oyunda, şimdiye kadar 100 milyon dövüşçü toplandı ve sadece Kore ve Japonya’da toplam 14 milyon oyuncuya ulaştı.