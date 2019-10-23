DOOM 64, DOOM Eternal’ın Ön Sipariş Bonusları Arasında Yerini Alıyor

Cehennem, ölümlülerin adım atmaması gereken bir yerdi. Ama Slayerlar bunu takar mı! DOOM 64 Xbox One, PlayStation 4 ve PC için DOOM Eternal ile birlikte ön sipariş bonusu olarak 20 Mart 2020’de çıkacak. Nintendo Switch sahipleri DOOM64’ü 20 Mart’ta satın alabilecek ya da DOOM Eternal’ı ön siparişle satın almaları durumunda oyun ileri bir tarihte o platforma çıktığında bonus olarak DOOM64’e kavuşabilecek. DOOM 64’ün çıkışıyla 23 seneden beri ilk defa, oyuncular bu klasik oyunu modern konsollarda oynayabilecek.

DOOM Eternal’ı geçmişte, günümüzde ve gelecekte 20 Mart’a kadar ön siparişle alan herkes DOOM 64’ün dijital versiyonuna BEDAVA sahip olacak.

· DOOM Eternal ile birlikte gelecek tüm içeriği sergilediğimiz iki yeni fragmanı İZLE:

o DOOM 64 fragmanı: https://www.youtube.com/watch?v=q4sBgEevDrA&feature=youtu.be

o Yeni ön sipariş bonusu fragmanı: https://www.youtube.com/watch?v=XJC6ctSfPZM&feature=youtu.be

İlk defa 31 Mart 1997’de Nintendo 64 için çıkan DOOM 64, hem ana oyun ön siparişlerine hem de Rip and Tear Paketi’nin bir parçası olan Deluxe Edition’a dahil. Rip and Tear Paketi, aynı zamanda DOOT Revenant Oyuncu Görünümü’nü, Throwback Shotgun Silah Görünümü’nü ve “Cultist Base” hikâye seviyesinin, yeni mücadeleler ve sürprizler içeren yeniden düzenlenmiş versiyonu olan Cultist Base Master Seviyesi’ni de içeriyor.

Hem yeni oyuncular hem de uzun süredir serinin hayranı olanlar deşip parçalamaya hazır olsun! DOOM 64, 30’dan fazla aksiyon dolu bölümle birlikte bomba gibi geliyor. Ayrıca Rip and Tear Paketi’ne dahil olan ilave bonuslar sayesinde 20 Mart günü DOOM Eternal dünyasında DOOT Görünümü’yle dütleye dütleye iblislere cehennemi aratacaksın.