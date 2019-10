Azeroth’un en kadim ejderhası Heroes of the Storm’a Geliyor

Dünya Yıkan ejderhanın heybetli kanatlarının gölgesi Nexus üzerine düştü! Heroes of the Storm’da bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Yok Edici Deathwing, kendisi gibi efsane bir kahramana yaraşacak ve oyunun kurallarını baştan yazacak son derece özgün bir oynanışla geliyor. Aslına bakarsanız Deathwing öylesine güçlü ki her biri diğerinden farklı yeteneklerle gelen iki ayrı forma sahip. Böylece Ölümün Sureti (Aspect of Death) olma deneyimini dilediğinizce yaşayabilir, alevlerin acımasız yıkımını savaş meydanına yağdırabilirsiniz. Güçlendirilmiş zırh parçalarıyla donatılmış ve durdurulması imkânsız bu ölüm makinası, kendi takımı da dahil yaşayan tüm canlılara tepeden bakıyor. Bu kadim ejderhaya Dünyalar Yıkan (Unmaker of Worlds) denmesi boşuna değil elbette. Olağanüstü kudretini dengelemek adına Deathwing’in tek bir zayıf yönü var. Takım arkadaşları onu hedef alamıyor ya da iyileştiremiyor. Bu nedenle Deathwing’i yönetecek cesaret bende var diyenler bu olağanüstü varlığı idare edebilmek için zekâlarını kullanmalı ve son derece stratejik davranmalı.

Deathwing’in Nexus’ta neler yapabileceğini göstermek ve BlizzCon’daki Heroes of the Storm sürprizlerine dair ağzınıza bir parmak bal çalmak için Heroes ekibi size özel bir video hazırladı.

Deathwing Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZGhP77lUqJ4

Deathwing Yapımcılarıyla Canlı Yayın Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=iS43zAqIIq0 İlk kez BlizzCon’da oynanabilir olacak