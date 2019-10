Göster Kendini etkinliği dört gün boyunca dört farklı şehirde

Perdigital.com – ininal iş birliği ile 26-29 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan “Göster Kendini” etkinliği, yepyeni bir heyecana sahne olacak. Bu defa oyun tırı ile gerçekleşecek olan #gösterkendini 4×4, dört gün boyunca dört farklı şehirde Perdigital.com yayıncıları ile oyun tutkunlarını bir araya getirecek. Etkinlikte oyunseverleri, ödüllü turnuvaların yanı sıra çekilişler, söyleşiler, yayıncılarla maçlar ve çeşitli sürprizler bekliyor.

Oyunseverler ile Perdigital.com yayıncılarını bir araya getiren “Göster Kendini” etkinliğinin üçüncüsü, #gösterkendini 4×4 ismiyle 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde, sırasıyla Adana, Ankara, Bursa ve İzmir’in gözde alışveriş merkezlerine ait açık otoparklarda konumlanacak oyun tırının hem içinde hem de etrafında gerçekleşecek. #gösterkendini tırı, 26 Ekim’de M1 Adana, 27 Ekim’de ANKAmall, 28 Ekim’de Bursa Korupark ve 29 Ekim’de İzmir Optimum’da bulunacak. İlk iki #gösterkendini etkinliğinden farklı olarak bu defa etkinlik süresince sadece PUBG Mobile oynanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu ve her gün saat 10:30’dan 19:00’a kadar devam edecek olan etkinliklerde, ödüllü turnuvalar, saat başı çekilişler ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca katılımcılar, etkinliklerde yayıncılarla tanışma, sohbet etme ve PUBG Mobile oynama şansına sahip olacaklar. 26 Ekim Adana etkinliğine yayıncılardan Egoist Pati, Kızıl Pati, Tugay Gök, Zeon; 27 Ekim Ankara etkinliğine Bloodrapper, Doch, Egoist Pati, Kızıl Pati, Tugay Gök; 28 Ekim Bursa’da Barış Can, Ersin Yekin, Mezarcı, Miranda, Zeon ve 29 Ekim İzmir etkinliklerine Barış Can, Ersin Yekin, Mezarcı, Miranda katılacak.

Katılımcıları çeşitli hediyeler bekliyor

Perdigital.com – ininal iş birliği, ETİ Maximus ve HONOR sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinlik kapsamında “oyun bitmesin” diyen Red Bull da yine oyunseverlerin yanında olacak. Etkinliğe katılanları ise pek çok hediye bekliyor! Öncelikle etkinlik alanına gelen tüm katılımcılar 1 adet PUBG Mobile malzeme sandığı kazanacak. Ayrıca aynı anda birbirinden farklı alanlarda düzenlenecek turnuva ve çekilişlerde UC’ler, PUBG Mobile tişörtleri ve şapkaları, 100, 50, 25 TL dolu ininal kartlar sahiplerini bulacak. Gün boyu ETİ Maximus ve Red Bull ile enerji depolayacak olan katılımcılar, tır içerisindeki turnuvalarda HONOR marka cep telefonlarını deneyimleme imkanına da sahip olacak.

Perdigital.com İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Serdar Pirnal #gösterkendini 4×4 etkinliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “İlk ikisini İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ‘Göster Kendini’, oyunculardan büyük ilgi gördü. Biz de bu heyecanı İstanbul dışına taşımak ve İstanbul dışındaki oyuncularla bir araya gelmek için bir oyun tırı dizayn ederek bu etkinlikler serisini organize ettik. Yayıncılar, turnuvalar, çekilişler ve birbirinden farklı yarışmalarla İstanbul dışındaki oyun tutkunlarıyla buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Etkinliğe destek olan tüm markalara da teşekkür ediyoruz.”

ininal Oyun ve Espor Müdürü Nihan Dinç ise, “İstanbul’daki oyuncuların yanı sıra Anadolu’daki oyuncularla tanışmak ve etkileşime geçebileceğimiz etkinliklerde yer almak bizi çok mutlu ediyor. Göster Kendini tırının terası ininal’ın özel turnuva alanı olarak tasarlanıyor. Oyuncuların kıyasıya rekabet edebilecekleri ininal Game Zone’da herkesin yeteneklerini sergileyebileceği turnuvalar ve yayıncılarla vakit geçirebilecekleri keyifli etkinlikler gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz” dedi.