Fallout 76: Wastelanders | Resmi Çıkış Fragmanı

Wastelanders’ın çıkış fragmanıyla ilgili bültenimize geçmeden önce sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istedik. Bültende İngilizce YouTube linki olan bu fragmanın Türkçe altyazılı versiyonu Bethesda Türkiye sosyal medya hesaplarımızdan yayınlandı. Dilerseniz aşağıdaki paylaşım linklerini embedleyip kullanarak oluşturacağınız içeriklere gömebilir ve ziyaretçilerinizin Türkçe altyazılı fragmanı izlemelerini sağlayabilirsiniz.
Facebook linki: https://www.facebook.com/bethesdasoftworks.tr/videos/vb.100178538045884/3143466502387493/?type=3&theater
Twitter linki: https://twitter.com/bethesda_TR/status/1248265316041400325