Lineage 2: Revolution’da yeni ‘Savaş Ustalığı’ sistemiyle sınıfını daha çok kudretlendir!

Netmarble Corp’un mobil çok oyunculu online rol yapma oyunu (MMORPG) Lineage 2: Revolution için bugün oyuna eklenen güncelleme paketi oyuncuların daha da güçlenmeleri için yeni bir yol oluşturuyor: Savaş Ustalığı sistemi.

Oyuncular ‘Kudretlenme Görevi’ni başlatarak ‘Savaş Ustalığı’ sistemini kullanmaya başlayabilir, Savaş Ustalığı Puanları’nı kullanarak seçebilecekleri aktif ve pasif yeteneklerden istedikleri değerleri alabilirler. Ayrıca Savaş Ustalığının en üst seviyesine ulaştıklarında daha güçlü savaş kabiliyeti için ek bir aktif yetenek alabilirler.

Netmarble ayrıca bugünün Savaş Ustalığı sistemi güncellemesiyle farklı yeni içerikler de ekledi:

-Ruh Kristali Kuvvetlendirme Seviyesi Takası: Oyuncular, sahip oldukları Ruh Kristallerinin kuvvetlendirme durumlarını aynı tür Ruh Kristallerine aktarabilecekler, bu da etkinlikler sırasında alınan Ruh Kristalleri için kolaylık sağlar.

Sınırlı Oyun İçi Etkinlikleri

– Al! Siyah Ayı Etkinliği: Oyuncuların görevlerde kazandığı paralarla siyah ayıları yakalayabileceği yeni mini-oyun

– Acı-tatlı Botanik Zindanı: Bu sınırlı-süre etkinliğinde botanik zindanındaki Bitkiler, şekerlere dönüştü. Oyuncular canavarları yendiklerinde normalden daha fazla ödül alacaklar.

Çığır açan MMORPG olan Lineage 2: Revolution mobil cihazlara en üst kalite görseller, devasa bir açık dünya ve geniş çaplı PvP getiriyor. Unreal Motoruyla güçlendirilmiş oyun çarpıcı görseller ve tek ekranda 200’e kadar oyuncunun görülebileceği geniş çaplı açık dünya savaşı içerir – hepsi göz kamaştırıcı, tam özellikli, kalıcı dünya MMORPG ile dünya çapında milyonlarca oyuncuyla beraber oynamak için avcunun içinde.

Lineage 2: Revolution ile alakalı daha fazla bilgi için oyunun bilgi web sitesi (http://l2.netmarble.com/en) ve resmi Facebook sayfasını (https://www.facebook.com/OfficialL2Revolution/) ziyaret edin.