Fantasy Strike, iki yeni karakteriyle artık oynaması ücretsiz

Fantasy Strike artık ücretsiz oynanabilir. Oyun Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Mac, PC ve Linux platformlarının hepsinde oynanabilir.

Fantasy Strike, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix’in ana tasarımcısı David Sirlin tarafından tasarlanmış bir dövüş oyunu.

Artık Fantasy Strike ücretsiz olarak oyananabiliyor. Oyunun ücretsiz sürümünde herhangi bir şey yapmadan ve ödemeden tüm karakterlerle oynanabiliyor. Ücretsiz versiyonda alıştırma maçları, yapay zekâya karşı dövüş, çevrimiçi derecesiz ve dereceli dövüşler ve bunlara ilaveten gözlemci modu var. Bunun yanı sıra oyunu ücretsiz oynayanlar için oynanabilir iki yeni karakter de geldi: Quince ve General Onimaru. Quince düşmanlarını ilüzyonlarla şaşırtırken General Onimaru bloklanamayan bir özel saldırı hareketine sahip güçlü bir kılıç ustası.

Fantasy Strike isteyenler için Core Pack ve Collector’s Pack olmak üzere 2 farklı alım seçeneğine sahip. İsteyenler için oyunun müziklerini alabilecekleri bir seçenek de mevcut.