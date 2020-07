Final Fantasy VII Remake Part 2 geliştirme sürecinde

Final Fantasy VII Remake’in bölümler halinde yayınlanacağı seneler öncesinden belliydi. İlk bölümü 2020 senesinin Mart ayında yayınlanan oyunun ikinci bölümüyle ilgili bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Final Fantasy VII Remake Part 2 geliştirme sürecine girdi ve oyunun direktörü Tetsuya Nomura, oyunu en kısa sürede oyuncularla buluşturmak istediklerini söyledi.

Konuyla ilgili detaylar Japon oyun dergisi Famitsu’nun önümüzdeki sayısı için Tetsuya Nomura ile olan 15 sayfalık röportajıyla gün yüzüne çıktı. Ardından dergi yayınlanmadan detaylar “Final Fantasy Hikayesi yeni başlıyor” ve “Geliştirme ekibi ile röportaj: ‘Bir sonraki çalışmanın geliştirme süreci başladı‘ ” başlıklarıyla bir blogda yayımlandı.

Blog yazısının genel özeti bir Twitter kullanıcısı tarafından çevrilerek paylaşıldı.

Interesting bits from a 15 page interview on FF7R that's released in tomorrow's Famitsu:

-The next installment is already in full development

-They couldn't go further with the Madam M massage scene otherwise ratings would go up

-Roche was supposed to have a battle in Ch. 14 pic.twitter.com/UbQ8xQpYq4

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 21, 2020