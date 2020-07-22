Final Fantasy VII Remake Part 2 geliştirme sürecinde

Final Fantasy VII Remake’in bölümler halinde yayınlanacağı seneler öncesinden belliydi. İlk bölümü 2020 senesinin Mart ayında yayınlanan oyunun ikinci bölümüyle ilgili bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Final Fantasy VII Remake Part 2 geliştirme sürecine girdi ve oyunun direktörü Tetsuya Nomura, oyunu en kısa sürede oyuncularla buluşturmak istediklerini söyledi.

Konuyla ilgili detaylar Japon oyun dergisi Famitsu’nun önümüzdeki sayısı için Tetsuya Nomura ile olan 15 sayfalık röportajıyla gün yüzüne çıktı. Ardından dergi yayınlanmadan detaylar “Final Fantasy Hikayesi yeni başlıyor” ve “Geliştirme ekibi ile röportaj: ‘Bir sonraki çalışmanın geliştirme süreci başladı‘ ” başlıklarıyla bir blogda yayımlandı.

Blog yazısının genel özeti bir Twitter kullanıcısı tarafından çevrilerek paylaşıldı.

Interesting bits from a 15 page interview on FF7R that's released in tomorrow's Famitsu: -The next installment is already in full development

-They couldn't go further with the Madam M massage scene otherwise ratings would go up

-Roche was supposed to have a battle in Ch. 14 pic.twitter.com/UbQ8xQpYq4 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 21, 2020

“Final Fantasy VII Remake ile ilgili Famitsu’da yarın çıkacak 15 sayfalık röportajdan dikkat çeken bazı noktalar:

-Bir sonraki bölümün geliştirilmesine çoktan başlandı.

-Madam M masaj sahnesinde daha fazla ileri gitselerdi yaş derecelendirmelerinin yükselmesi gerekecekleri söylendi.

-Roche aslında 14. bölümde bir dövüşe girecekti.”

Blog postuna göre Nisan ayında Final Fantasy VII Remake çıkar çıkmaz bir sonraki aşama için çalışmalar hemen başladı.

Nomura röportajda şöyle diyor: “Herkesin bir sonraki bölümün hemen gelmesini isteediğini biliyoruz. Biz de aynı şekilde geliştrime sürecini en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. İlk kısımda neyin nasıl olduğunu gördüğümüz için ikinci bölümde ilkine kıyasla daha iyi bir iş çıkararak daha güzel bir oyun deneyimi sunmayı umuyoruz. Biz de oyunun en kısa zamanda çıkmasını diliyoruz, o yüzden lütfen sabırlı olun. Sanırım bir sonraki bölümüm resmi olarak duyurduğumuzda izleyeceğimiz yolu sizlere açıkça bildirebiliriz.”