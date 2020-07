Far Cry 6, Hong Kong Playstation Store’a düştü

Bugün Far Cry 6’nın Hong Kong Playstation Store’a düşmesiyle oyunun kapak görseli ve oyun açıklaması da büyük bir hızla internete yayıldı. Kapakta ünlü oyuncu Giancarlo Esposito‘nun yer alması da oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Far Cry 6’da Breaking Bad ve The Mandalorian’da oynamış Giancarlo Esposito, Yara isimli ülkenin dikdatörü olarak yer alacak. Yara ise Kuba’dan esinenilerek tasarlanan bir ülke olarak yorumlanıyor. Far Cry 6’nın 2021 senesinde çıkması bekleniyor.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. 🧐 pic.twitter.com/LXZ1EhGykG — anjohn0422 (@anjohn0422) July 10, 2020

Oyunun açıklaması ise şöyle:

“Yara’ya hoş geldiniz. Burası zamanda donmuş tropikal bir cennet. Yara’nın diktatörü olan Anton Castillo, oğlu Diego ile atalarının kanlı ayak izlerini takip ederek ulusunu eski ihtişamına geri döndürme niyetindedir.”

Şu anda eldeki bilgilere göre ise bizlere oyunu Dani Rojas adında gerilla savaşçısı bir karakterle oynayacağız.