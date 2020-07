Twitch gelen tepkiler üzerine ‘Black Lives Matter’ videosunu kaldırdı.

Twitch, ırkçılık karışıtı yayınladığını “Black Lives Matter” videosuyla çok fazla beyaz tenli insana yer verildiği için tepki topladı. Bunun üstüne videoyu kaldırdı.

Dün geniş bir kitleye hitap etmek için jacksepticeye, CrankGameplays ve DrLupo gibi dünyaca tanınan yayıncıların da yer verildiği video, siyahi yayıncılara daha az yerildiği için siyahiler tarafından tepkilerin hedefindeydi.

Siyahi yayıncılar, onların yerine videoya kendilerinin çıkarılarak desteklenmeleri gerektiğini savundu.

I'm sorry, but this is maddening to me.

Twitch talks about the importance of #BLM

YET STILL

1. Has 90% of the talking done by white/nonblack people

2. Doesn't promote any black streamers/content creators

Share and promote Black Twitch content, here or in retweets! pic.twitter.com/fMJ8DNq7yU

— Uncle Fill™ (@2leftjoycons) July 9, 2020