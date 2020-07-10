Twitch gelen tepkiler üzerine ‘Black Lives Matter’ videosunu kaldırdı.

Gönderen - - Genel, Haber
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Twitch, ırkçılık karışıtı yayınladığını “Black Lives Matter” videosuyla çok fazla beyaz tenli insana yer verildiği için tepki topladı. Bunun üstüne videoyu kaldırdı.

Dün geniş bir kitleye hitap etmek için jacksepticeye, CrankGameplays ve DrLupo gibi dünyaca tanınan yayıncıların da yer verildiği video, siyahi yayıncılara daha az yerildiği için siyahiler tarafından tepkilerin hedefindeydi.

Siyahi yayıncılar, onların yerine videoya kendilerinin çıkarılarak desteklenmeleri gerektiğini savundu.

Özür dilerim ama bu çok sinirimi bozdu

Twitch #BLM (Black Lives Matter) hakkında konuşuyor

AMA

  1. Konuşanların %90’ı siyahi olmayan beyaz insanlar
  2. Hiçbir siyahi yayıncının reklamını yapmıyor

Retweetle Siyahi Twitch yayıncılarını destekleyin!

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