Fatshark, Warhammer 40,000: Darktide’ı duyurdu

Serbest bir oyun geliştirici stüdyo olan Fatshark, Warhammer evreninde geçecek üçüncü oyunlarını duyurdu: Warhammer 40,000: Darktide
Fatshark, 2021’de 41. yüzyılda geçen dört oyunculu bir CO-OP deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Darktide ile sadece kabuslarınızda görebileceğiniz düşmanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Ancak bu sefer uzun mesafeli silahların verdiği bir rahatlık olmayacak. Oyun boyunca düşmanlara karşı birinci şahıs nişancılık ve yakn dövüş becerilerinizi göstermeniz gerekiyor. Warhammer 40.000: Darktide oyunculara, milyonlarca satan Warhammer: Vermintide serisinin geliştiricilerinden beklediğiniz her şeyi ve daha fazlasını vaat ediyor.
Warhammer 40,000: Darktide’ı çıkmadan önce Steam istek listenize eklemek istiyorsanız buradan hemen oyunun sayfasına gidebilirsiniz.