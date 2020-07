The Outer Worlds: Peril On Gorgon DLC’si detayları açıklandı

Peril on Gorgon, oyunun karanlık mizahi evrenine, oyuncuları Adrena-Time’ın gizemli kökenini araştırmak için Gorgon Asteroid’e götüren yepyeni bir macerayla birlikte önemli miktarda içerik ekliyor. Orada, orijinal oyunu bu kadar ödüllendirici hale getiren sorunlarınıza yaklaşma özgürlüğünün yanında yeni silahlar, zırhlar, yetenekler, zorluklar bulacaksınız.

Peril on Gorgon’u oynamak için ana oyuna ihtiyacınız olurken, DLC’ye başlamak için Monarch’ı geçmeniz gerekecek.

Peril on Gorgon; 9 Eylül’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için 14,99 $ karşılığında satışa sunulacak ve Xbox Game Pass kullanıcıları DLC’den %10 indirim elde edecek. Peril on Gorgon, toplam 24.99 $’lık indirimli fiyatı ile ikinci DLC’yi de içeren bir paket olarak da satın alınabilecek. Tüm ayrıntılar daha sonraki bir tarihte açıklanacak.