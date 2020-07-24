HP Reverb G2 ön siparişe açıldı

Valve ve Microsoft ile birlikte geliştirilen HP Reverb G2, dünyanın en yüksek çözünürlüklü sanal gerçeklik gözlüğü olarak öne çıkıyor. Reverb G2, yeni oyun oynama, içerik üretme, birlikte çalışma ve öğrenme yöntemlerini geliştirecek şekilde tasarlandı.

HP sanal gerçeklik dünyasında büyük değişimlerin yaşandığını ve uzaktan çalışan insan sayısının arttığını göz önünde bulunduyor. Bu yüzden Valve ve Microsoft’la birlikte çalışarak daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi geliştirdi. Gelişmiş optiklere, içten dışa takip etme özelliğine, üç boyutlu sese ve mimik teknolojisine sahip olan yeni gözlük, Windows Mixed Reality ve SteamVR platformlarına da sorunsuz bir şekilde entegre olabiliyor.

Hepsiburada.com‘dan ön siparişi verilebilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü HP Reverb G2, 5.399,75 TL fiyat etiketiyle 2020’nin sonbaharında satışa çıkacak.













HP Reverb G2’nin önemli özellikleri arasında aşağıdakiler yer alıyor: