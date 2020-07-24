XPG SPECTRIX D50 DDR4 RAM Satışa Sunuldu

Yüksek Performans – Tam Uyum

Mümkün olan en yüksek performansı, dayanıklılığı ve uzun yıllar stabil çalışma becerisini sunmak için yüksek kaliteli yonga setleri ve PCB devre elemanları kullanılarak üretilen XPG SPECTRIX D50, bu sayede 4800MHz gibi son derece yüksek frekanslara ulaşabiliyor. Bu da oyunculara ve hız aşırtma meraklılarına ihtiyaç duydukları yüksek performansı sunuyor.

SPECTRIX D50, Intel ve AMD tarafından üretilen en yeni anakartlar ile tam uyumlu biçimde çalışıyor. Ayrıca Intel XMP 2.0 desteği de bulunan ürün, bu sayede kolayca hız aşırtma (overclock) yapma şansı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, yük altında bile yüksek performansından ödün vermemesi için SPECTRIX D50 tüm gövdesini kaplayan yaklaşık 2mm kalınlığında bir metal soğutucuya sahip. Böylelikle ürünün sıcaklığı ve performansı daima aynı çizgide kalıyor.

XPG D50 RAM’ler ürünün gövdesini tamamen kaplayan sade bir metal soğutucuya sahip. Bu metal yüzeyde yer alan geometrik şekiller ve ürünün üst kısmında yer alan üçgen şeklindeki ufak RGB aydınlatma ise ürüne minimalist bir şıklık katıyor. Ürünün aydınlatma efektleri XPG RGB Sync yazılımı ya da önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları üzerinden kontrol edilebiliyor.

Avantajlı Fiyat

Kullanıcılar XPG SPECTRIX D50 DDR4 bellekleri bugünden itibaren 359TL’den başlayan fiyatlarla çevrimiçi mağazalardan edinebilirler. SPECTRIX D50 ve diğer XPG RAM modelleri hakkında ayrıntılı bilgi için xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.