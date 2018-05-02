​Zyxel’den oyuncular için NBG6604 Router

Zyxel, çift bant teknolojili NBG6604 kablosuz router ile teknoloji tutkunlarından tam not aldı.

NBG6604, 4 anteni ile aynı anda hem 2.4 GHz frekansındaki 802.11n hem de sinyal bozulmalarının az olduğu 5 GHz frekansını kullanan 802.11ac cihazlara Wi-Fi bağlantı sağlıyor. NBG6604, sinyal bozulması olmadan eşzamanlı olarak 64 cihaza kadar bağlantıyı destekliyor.

Ağ teknolojileri alanında dünya liderleri arasında yer alan Zyxel, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan HD video, TV izleme, oyun oynama ve akıllı telefonlar üzerinden HD multimedya uygulamalar kullanma gibi yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyulan evler için aynı anda 2.4 GHz ve 5 GHz çift frekanslı olarak çalışabilen, NBG6604 kablosuz router’ını Türkiye pazarına sundu.

Her frekansa ikişer adet olmak üzere toplam dört anteni bulunan ürüne, sinyal bozulması olmadan aynı anda 64 adede kadar cihazın bağlanabiliyor. NBG6604, özellikle yüksek yoğunluklu HD multimedya internet trafiğinin bulunduğu evler için ideal bağlanabilirlik özellikleri sunuyor.

Günümüzde evlerde aynı anda çok sayıda akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar kullanıldığı gibi Akıllı TV, IP TV, oyun konsolu, güvenlik kamerası, müzik sistemleri gibi internet erişimini kullanan birçok cihaz da ağa bağlı olabiliyor. Wi-Fi teknolojisinde yeni bir çığır açan 802.11ac teknolojisi, 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında eşzamanlı olarak veri paketlerinin aktarılabilmesini mümkün kılıyor. 2.4 GHz bağlantıda 300 Mbps hızına kadar alma ve göndermeyi destekleyen NBG6604, 5 GHz frekansındaki bağlantıda ise 867 Mbps hızında veri gönderme ve almayı destekliyor. Her frekans için tahsis edilmiş ikişer antene sahip olan NBG6604, her iki bandı da eşzamanlı kullanarak yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan HD uygulamalarının en iyi Wi-Fi performansını almasını sağlıyor.

NBG6604’ün üstün teknolojisi sayesinde en son 11ac özellikli yeni nesil akıllı cep telefonlarının kullanıcıları, tam HD 1080p videoları cep telefonlarından izlerken akış kalitesinde parazitlenme ile karşılaşmadan kusursuz video izlemenin keyfini özgürce çıkarabiliyorlar.

Aile üyeleri farklı amaçlar için farklı mobil cihazları aynı anda kullandıklarında, NBG6604,WiFi Multimedia (WMM) özelliği ile daha iyi performans için yerleşik QoS (Hizmet Kalitesi) yönetimini kullanarak veri akışını akıllı bir şekilde önceliklendirebiliyor. Bu sayede internet üzerinden yapılan IP telefon görüşmeleri parazitsiz ve kesintisiz olması için en yüksek önceliklendirmeye sahip olurken, ardından HD video uygulamalarının yüksek önceliği ile HD yayınlar en yüksek kalitede rahatlıkla izlenebiliyor. Bu sayede evdeki herkes video görüşmeleri, etkileşimli video / ses akışı ve çevrimiçi oyun gibi yüksek bant genişliği kullanan uygulamaları gönül rahatlığı ile kullanabiliyor.

Böylece kullanıcılar, emsalsiz yüksek bant genişliği verimliliği ve kablosuz bağlantı kalitesinin keyfini çıkartabiliyorlar.

Mobil uygulama ile kurulum

NBG6604, bilgisayar kullanmaya gerek olmadan, Zyxel ONE Connect mobil uygulaması üzerinden 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde kolaylıkla kurularak hizmet vermeye başlayabiliyor. Ayrıca, ONE Connect mobil uygulaması üzerinden cihazın internet bağlantısı ve kablosuz ayarları da yönetilebiliyor.

4 Ethernet Portu

Üstün kablosuz özelliklerinin yanı sıra NBG6604, 4 adet 10/100 Mbpsethernet portu ile ağa kablo ile bağlanan cihazları da destekliyor. Router üzerinde WAN bağlantısı için de ayrıca bir adet 10/100 ethernet girişi yer alıyor.

Misafir Wi-Fi

Misafir kullanıcılar için sadece internete erişim sağlayan cihaz, ağdaki yazıcı, NAS gibi diğer cihazlara erişmeye imkan tanımayan misafir Wi-Fi özelliği sayesinde, misafirlerin de internetinizi güvenli bir şekilde kullanmasına olanak tanıyor.

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