HyperX, Predator DDR4 RGB bellekleri piyasaya sürüyor

HyperX, Infrared Sync teknolojisine sahip Predator DDR4 RGB Bellekleri piyasaya sürüyor.

Kingston® Technology Company Inc’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX®, patent başvurusu yapılan sektör lideri HyperX Infrared Sync teknolojisine sahip Predator DDR4 RGB belleklerini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni Predator DDR4 RGB, Intel’in en yeni platformu için optimize edilen Intel XMP’ye hazır profillere sahip. Ürünler 8 GB’lık iki veya dört modül içeren 16 GB ve 32 GB kapasiteli kitler halinde bulunuyor.

“HyperX DRAM ailesinin en yeni üyesini sunmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX DRAM İş Birimi Müdürü Kristy Ernt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Infrared Sync teknolojisine sahip bu eşsiz RGB tasarımı, RGB aydınlatması için yepyeni bir yol sunarak oyuncuların ve hız aşırtma meraklılarının kendi görsel oyun deneyimlerini, bilgisayarlarını ve kurdukları sistemleri daha da detaylı bir şekilde kişiselleştirebilmelerini sağlıyor.”

Yeni HyperX Predator DDR4 RGB, akıcı RGB aydınlatma efektlerine sahip bir LED ışık çubuğuyla birlikte geliyor. Bellek, anakart üreticilerinin ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi aydınlatma kontrol yazılımlarıyla uyumlu. Yazılım ve anakart uyumu hakkında ek bilgiler ilgili iş ortaklarının websitelerinde bulunabilir.

Gerekli gücü doğrudan anakarttan alan HyperX IR Sync Teknolojisi, modüllerin aydınlatma efektlerini senkronize ederek gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. Bellekler birçok farklı DDR4 anakartta DDR4 1,35 V ayarlarında çalışacak şekilde tasarlandı. Predator DDR4 RGB bellekler fabrikada yüzde 100 test edildi.

Bulunabilirlik

HyperX Predator DDR4 RGB, HyperX’in perakende ve e-ticaret mağaza ağında bulunabilecek. HyperX DDR4 ve dünya genelinde piyasaya çıkış durumu hakkında daha fazla bilgi için lütfen HyperX bellek web sayfasını ziyaret edin.

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