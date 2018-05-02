Fortnite’ın 4. Sezonu Heyecan Verici Yeniliklerle Geliyor

Epic Games’in ülkemizde de son derece popüler olan oyunu Fortnite, oyuna büyük yenilikler getiren V4.0 güncellemesine kavuştu.

Fortnite’ın 4. sezonu V4.0 yamasının oyuna eklenmesiyle başladı. Yeni sezonda oyuncuları oynanışı derinden etkileyen eşyalar, özellikler ve göz alıcı yeni kozmetik eklentiler bekliyor.

Epic Games’in tüm dünyada on milyonlarca oyuncunun hayranlığını kazanan çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite, oyuncularını yeni sezonda büyük sürprizlerle karşılıyor. Fortnite’ın dördüncü sezonunun başlangıcını haber veren V4.0 güncellemesi karakterlerin görünüşlerinden haritanın şekline ve oynanışa etki eden pek çok yenilik getiriyor.

Oyuncuların bir süredir takip ettikleri ve hakkında teoriler ürettikleri meteorlar Fortnite dünyasına çarparak haritayı değiştirdi. Oyuncular değişen dünyayı gezerek yeni bölgeleri keşfedebilirler. Haritanın değişmesi elbette oyuncuların alışkanlıklarının da değişmesini gerektiriyor. Fortnite Battle Royale’in zorlu dünyasında hayatta kalabilenler, yalnızca değişikliklere en hızlı ayak uyduranlar olacak.

Haritadaki kraterleri ziyaret eden bazı oyuncular pek çok parlayan meteor parçası ile karşılaşacak. Oyuncular bu taşları kullandıklarında yer çekimi onlar için hafifleyecek. Düşmanlarını şaşırtmayı seven oyuncular bu taşları epey faydalı bulacak.

Fortnite’ın V4.0 güncellemesi oyun dünyasını etkileyen bu değişikliklerin yanında pek çok teknik düzeltme ve iyileştirme de getiriyor. Düşmanlarının öldüğüne emin olmak için daima kafaya nişan alan oyuncular bundan böyle daha tehlikeli hale geliyor çünkü artık oyunda kafadan vuruşlara öncelik veriliyor. Yani bir oyuncunun kafasına nişan alındığında o sırada oyuncu kolunu kaldırır ve mermi koluna gelirse, mermi kolunu delip kafadan vuruş hasarı verecek.

Fortnite’ın V4.0 güncellemesi bunların yanında Dünyayı Kurtar ve Battle Royale modlarına pek çok yeni içerik ve teknik iyileştirme getiriyor. Güncellemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.epicgames.com/fortnite/tr/patch-notes/v4-0 adresini ziyaret edebilirsiniz.

PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac ve iOS platformlarında tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite Battle Royale’i indirmek için http://www.epicgames.com/fortnite/tr/ adresini ziyaret edin.

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