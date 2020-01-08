2020’de VR Dönüşümü Hızlanıyor

Çok kısa sürede çok yol kat eden sanal gerçeklikte Vive markasıyla dünyada pek çok ilke imza atan HTC, bu deneyimi daha da ileri taşıyacağı 2020 hedeflerine odaklandı. HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, dünya ve Türkiye VR pazarını yorumladı

Sanal gerçeklik kavramı ilk olarak oyun dünyasındaki yükselişiyle adını duyurmuş olsa da hızlanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle çok farklı kullanım alanlarında kendine yer bulmayı başarmış bir teknoloji haline geldi. 2018’de 7 milyar doların üzerine çıkan sanal gerçeklik pazarının 2025’in sonuna kadar 90 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşması öngörülürken, 2023’te, dünya genelinde, neredeyse 100 milyon adetlik satış sayısına erişileceği tahmin ediliyor. Öte yandan değişimdeki hızın da etkisiyle 2016 yılından beri son kullanıcıların almakta olduğu VR başlıkları için özel geliştirilmiş uygulama sayısının 4000’in üzerinde olduğu ifade ediliyor. Daha erişilebilir hale gelmelerinden itibaren VR başlıklarının farklı endüstrilerde kullanımının hızlandığı; özellikle sensör, kamera ve ekranlardaki hızlı gelişim ile kullanıcıların evlerine giren sanal gerçeklik donanımlarının son yıllarda tıptan spora, otomotivden inşaata, üretimden perakendeye kadar pek çok sektörde kullanım alanını genişleten bir fenomene dönüştüğü görülüyor.

Son yıllarda tüm dünyada milyar dolarlık bir pazar haline gelen ve agresif büyümesini sürdürmesi beklenen VR endüstrisi ve VR’ın gelişimi konularında görüşlerini paylaşan HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, 2019’un hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir yıl olduğunu belirtti. HTC olarak Türkiye pazarına HTC Vive ailesinin ürünlerini ilk defa sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başal, yaptığı açıklamada, VR (Sanal Gerçeklik) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) uygulamalarının bütününü kapsayan XR (Extended Reality), yani “Genişletilmiş Gerçeklik”in dijital dönüşüm sürecindeki önemli unsurlardan biri olacağını da ifade etti.

Dünyada ve Türkiye’de Yükselişte: Genişletilmiş Gerçeklik

Bilgisayarlarla kullanıcı arasında etkileşimi dönüştüren ve farklı bir boyuta taşıyan XR, kullanıcıların dijital dünyayla çok daha sezgisel bir etkileşim yaşamasına olanak tanıyor. VR’daki uzmanlığını XR alanına da taşıyarak Genişletilmiş Gerçeklik’te lokomotif marka olan HTC, XR alanında ilklere imza atan konumuyla tanınıyor. HTC Vive’ın XR alanındaki gelişmelerinden bahseden ve özellikle de 5G ile birlikte gelecekte göstereceği gelişmeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Başal, kusursuz kullanıcı deneyimini ortaya çıkarmak için gelişmiş donanımı doğru içeriklerle bir araya getirmenin önemini altını çizerek “Bu alanda VIVE X adında tüm dünya VR ekosistemindeki geliştiricilere yönelik bir hızlandırma merkezimiz bulunuyor. Türkiye lansmanımızı yaptığımız günden bu yana dünyadaki çok büyük firmalarla yarışacak, hatta onları geride bırakacak işler yapan yerel geliştirici ekosistemimizle çok yakın temas halindeyiz. Bu ürünlerin penetrasyonu arttıkça, Türkiye’deki yazılım gücünün ve ihracatının dünyada önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum.” dedi. Başal, Türkiye’deki firmaların bu adaptasyonu en hızlı şekilde gerçekleştirip dünyadaki rekabetten geride kalmamaları, verimliliklerini artırmaları ve maliyetlerini düşürmeleri adına destek olmak için çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Sanata Dokunan Sanal Gerçeklik

2019, HTC Vive’ın Louvre Müzesi’yle gerçekleştirdiği ve sanat severleri, da Vinci’nin en ünlü başyapıtıyla sanal gerçeklik ortamında karşı karşıya getirdiği Mona Lisa: Camın Ötesi projesiyle de adından söz ettirdiği bir yıl oldu. Yerel bir geliştirici olan Muse VR’ın Pera Müzesi’ndeki ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu için geliştirdiği uygulamanın bir diğer etkileyici örnek olduğunu aktaran Batuhan Başal, “2019 yılında sanal gerçeklik deneyiminin sanatla buluşmasını mutlulukla takip ettik. Firmaların işlerini VR ile dönüştürmelerini yakından izlemenin yanı sıra, oyun severlerin favori karakterlerinin gözünden hayal ettikleri dünyalarda gezinmeleri, ışın kılıçlarıyla dans etmeleri, VR ile eğlenceli hale gelen fitness uygulamaları da dahil olmak üzere daha pek çok muhteşem ana tanık olduk.” dedi. “2020 yılında bu hız artarak devam edecek, içerikler hem nicelik hem de nitelik anlamında ileriye gidecek. Bizi hem bireysel kullanıcıların eşsiz deneyimler yaşayacakları hem de kurumların bu teknolojilerden daha çok faydalanacakları bir yıl bekliyor.

2020 yılı için duyurulan dev bütçeli içerikler bunu çoktan müjdeledi bile.” ifadelerini kullanan Başal, “Bize destek olan değerli iş ortaklarımız, uygulama geliştiriciler ve bu teknolojileri şimdiden işine uyarlayan, yenilikleri çok hızlı yakalayan kurumsal firmalara bu yolculukta bizimle oldukları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.