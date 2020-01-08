BenQ Zowie XL2546 incelemesi

Teknolojinin tüketim hızının iyice arttığı bir dönemdeyiz, oyuncular için tasarlanmış ürünler de bu ivmenin bayraktarlığını yapmakta. Saat hızlarının, shader ünitelerinin, işlemci voltajlarının tek başlarına anlamını kaybettiği bu çağda monitörlere düşen de oyuncuların giderek artan beklentilerini karşılamak.

Elbette bu arada karşımıza normal oyunculardan ziyade profesyonel oyuncuların beklentilerine göre şekillendirilmiş daha “niche” modeller de çıkıyor. İşte “teknolojiyi yakalayıp bizlere yansıtma” görevi yüklenmiş ürünlerden birisi de BenQ Zowie’nin XL2546 oyuncu monitörü.

Tasarım

Zowie XL2546, firmanın XL2540’ın FreeSync ve G-SYNC uyumu yerine Zowie’nin DyAc teknolojisi ile güçlendirilmiş olarak gelen tepe modeli. Teknoloji tarafına geleceğiz ama isterseniz tasarım kısmına bakalım. XL2546 çok agresif çizgilere sahip bir monitör değil, bu da aslında fonksiyona odaklı bir model olmasıyla alakalı. Çerçevesi ince sayılmaz, her ne kadar firma bu seçimi “ekranda olan bitene daha rahat odaklanma” olarak tarif etse de ışık sızmasının engellenmesini kolaylaştırmak dışında gerçek bir artısının olmadığı malumunuz. Tasarım şık, tek bir parmak ucu hareketiyle çoğu ayarı yapmak mümkün. Ekran pivot hareketi de yapabiliyor (90 derece) ve ekranın köşeleri yere çarpmıyor. Ayrıca isterseniz duvara monte edebilmek de mümkün.

Tasarım anlamında onun oyunculara hitap ettiğini gösteren en önemli detaylar ise Shield adı verilen güneş panelleriyle başlıyor. Bunlar güneşi kesmekten ziyade o alanı “daha kişisel” hale getirmeniz hususunda fayda sağlamakta. Profesyonellerin ilgisini çekeceği kesin. Ayrıca S-Switch adı verilen kumanda da farklı oyun modları ve profiller arasında hızlıca geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Maçın ortasında OSD ile veya ön paneldeki tuşlarla uğraşma derdini ortadan kaldıran, keyifli bir seçim olmuş. Bu arada üründe OSD kontrolü joystick ile sağlanmıyor, bence kullanım rahatlığı açısından, özellikle de menüsü bolca karıştırılacak böylesi bir monitörde önemli bir eksiklik.

Teknik Özellikler

XL2546, tıpkı XL2540 gibi 24.5’’ ebadında mat bir TN panele sahip. TN panelin özellikleri malumunuz, son derece yüksek bir hız ve görece problemli izleme açıları. Haliyle, rekabetçi oyunların gereksinimleri etrafında şekillendirilmiş bir monitörde gayet uygun bir seçim. 1080p çözünürlüğü destekleyen monitör 1ms tepki hızına sahip ve 240Hz.

Monitörün en önemli özelliklerinden birisi Dynamic Accuracy (DyAc) teknolojisi. BenQ Zowie tarafından geliştirilen bu bulanıklık önleme teknolojisi, rekabetçi oyunlarla vakit geçiren oyunculara ciddi avantajlar sunabilecek bir özellik. Özellikle SMG’ler gibi seri ateşli silahların geri tepmesi veya sprey atış sırasında oluşan bulanıklığı azaltan ve ekranın bayram yerine döndüğü böyle anlarda bulanıklığı azaltan bu teknoloji bizim testlerimizde hissedilir bir performans kaybına yol açmadı. Elbette 240Hz monitörün sunduğu farkları hissedebilmek için oldukça güçlü bir donanımla desteklenmesi gerektiği konusu sabit, hiç girmiyorum.

Zowie’nin bir diğer teknolojisi de Black eQualizer özelliği. Basitçe, normal kullanımda tercih ettiğimiz kontrast ayarlarını kurban ederek karanlık bölgelere gizlenmiş düşmanları daha rahat görmenizi sağlayan bu teknoloji de elbette esporcular ve rekabetçi oyunları tercih edenler için düşünülmüş, oldukça fonksiyonel bir özellik. Seviyesini ayarlamak da elinizde. Color Vibrance da avantaj sağlama anlamında benzer bir fonksiyona sahip. Farklı seviyelerde ayarlanabilen bu özellik sayesinde arka plan ve bulunulan haritanın yapısına göre renkleri ön plana çıkartmak, reaksiyon süresini artırmak mümkün. Elbette gündelik kullanımda veya ne bileyim, Football Manager falan oynarken faydasını görmeyeceksiniz.

Sonuç

Görebildiğiniz gibi karşımızda son derece etkileyici bir paket var ancak hitap ettiği kesim oyuncuların küçük bir kısmını oluşturuyor. XL2546 tamamıyla profesyoneller veya rekabetçi oyunlarda vakit geçiren üst seviye oyuncular için bir araya getirilmiş bir paket. Fiyatı 3150 TL civarında, sunduğu özelliklere göre normal, ulaşılmaz da değil ancak ne istediğinizi bilmeniz önemli.

Kürşat Zaman

PUAN: 88

KARAR

+240Hz / 1ms

+Son derece yüksek oyun performansı

+DyAc desteği

+Son derece ergonomik

+Black eQualizer ve S-Switch

-OSD joystick kontrollü değil

-Güneş panelleri çok fonksiyonel değil