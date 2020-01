Riot Games’in stratejik kart oyunu Legends of Runettera (LoR), 24 Ocak 2020 tarihinde açık beta dönemiyle oyunseverlerin karşısına çıkıyor. 2019’un sonlarında kısa bir deneme süresiyle oyunculara tanıtılan Legends of Runettera’nın açık beta döneminde, yeni kart güncellemelerinden yeni dereceli moduna kadar pek çok yenilik oyuncuları bekliyor. Riot Games, yeni oyunu Legends of Runeterra için önemli bir karara imza atarak, oyunculardan gelen geri bildirimler ışığında kapalı beta dönemini atlayıp doğrudan açık beta dönemine geçiş yapıyor. Bu kapsamda 24 Ocak saat 22.00’de açık beta resmi olarak başlayacak ve LoR’a erişim tamamen serbest olacak.

23 Ocak saat 22.00’da LoR hizmeti tekrar çevrimiçi olacak. Oyunu önizleme dönemlerinde oynamış olan veya 20 Ocak saat 10.59’a kadar ön kayıt yaptıran herkes 23 Ocak’ta oyuna erişebilecek. Ön kayıt yaptırmış ama önizleme dönemlerinde oynamamış olanlar ise bir davet e-postası alacak. 23 Ocak’ta sadece PC’den (mobilden değil) ön kayıt yaptıranlar oyuna erişebilecek. Henüz kayıt yaptırmayanlar ise www.playruneterra.com adresinden ön kayıt yaptırabilirler. 24 Ocak itibariyle oyunu indirip hesap oluşturan herkes Legends of Runeterra’yı ücretsiz olarak oynayabilecek. LoR’un 24 Ocak’taki versiyonunda Türkçe dil desteği sunulmuyor; ancak ilerleyen dönemlerde bu özelliğin de aktif olması planlanıyor. Açık beta döneminde yeni dereceli modu aktif olurken, kart güncellemelerinden sosyal panele, arkadaşlara meydan okuma özelliğinden oyun kişiselleştirme özelliklerine kadar pek çok yenilik oyuncuları bekliyor.

Açık beta dönemindeki yeniliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye, Legends of Runeterra Tasarım Direktörü Andrew Yip ve Baş Yapımcı Jeff Jew’in Türkçe altyazılı anlatımıyla https://youtu.be/DcWAVFoeHdU linkinden ulaşabilirsiniz.