DOOM Eternal’in yeni fragmanı yayınlandı

DOOM Eternal yepyeni bir aksiyon dolu ve iblis parçalamalı fragmanıyla 2020’yi deşip parçalamaya geliyor. Marauder ve Gladiator gibi yepyeni düşmanlarla tanışın, birbirinden vahşi yeni Glory Kill’leri görün, Crucible silahının yıkıcı gücüne şahit olun ve id Software’in en yeni DOOM oyununda DOOM Slayer için hazırladığı vahşet dolu maceraya göz atın.

Yepyeni DOOM Eternal fragmanını hemen izleyin: https://youtu.be/_J2YcaVqjCQ

“2020’nin En Çok Beklenen Oyunları” konulu en az 350 listede kendine yer bulan ve E3 2019’un En İyi Aksiyon Oyunu ve En İyi PC Oyunu seçilen DOOM Eternal, 20 Mart 2020’de PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için, daha ileriki bir tarihteyse Nintendo Switch için çıkacak.