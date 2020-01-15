Sennheiser, KEF, Audioengine, Bluesound, NAD ve Oehlbach gibi dünyaca ünlü teknoloji devlerinin seçkin koleksiyonlarını sunan bir satış mağazası olmaktan öteye geçerek deneyim merkezi olarak konumlanan Hifilife, Kanyon’dan sonra ikinci mağazasını Acarkent Coliseum’da açtı. Mağaza, hoparlörlerden kulaklıklara, çoklu ses sistemlerinden müzik çalarlara, dünyanın en prestijli markalarını, satın alma zorunluluğu olmadan deneyimleyebilmeleri için teknoloji severleri bekliyor.

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde mobil telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlarda en çok deneyimlemek istediğimiz şeylerin başında üstün ses kalitesi geliyor. Film ve video izleme, müzik dinleme keyfini katlayan ürünler yaşam kalitemizi de artırıyor. Ses sistemleri hayatımızda önemli bir yer edinirken mükemmel sese ulaşmak isteyenler de bu alanda en yüksek kaliteyi sunan markalara yöneliyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Sennheiser, KEF, Audioengine, Bluesound, NAD ve Oehlbach gibi dünyaca ünlü prestijli markaların seçkin ürünlerini sunan Hifilife, yeni mağazasını Acarkent içinde yer alan Coliseum’da açtı. Teknoloji devlerinin seçkin koleksiyonlarını sunan mağaza, ziyaretçilerine en son teknoloji ürünlerini deneyimleyebilecekleri bir ortam sunuyor.

Uzmanlardan en doğru ürün önerisi

Farklı ihtiyaçlara yönelik, her bütçeye uygun fiyat aralıklarında modellerin bulunduğu Hifilife Coliseum mağazası da tıpkı Kanyon mağazası gibi mükemmel sesin peşinde olanların ilgisini toplayacak. Sadece bir satış mağazası olmaktan öteye geçerek deneyim merkezi olarak konumlanan Hifilife’ta, ziyaretçilere müzik ve ses konusunda uzman çalışanlar yardımcı oluyor. Son teknoloji kulaklık ve hoparlörleri deneyebilen tüketiciler, müziği hangi kaynaklardan daha kaliteli dinleyebilecekleri ve nasıl bir seçim yapmaları gerektiği gibi konularda merak ettikleri her şeyi de öğrenebiliyorlar.

Satın almadan sadece deneyimleme imkanı

Ziyaretçilerine sunduğu mobil ses çözümlerine ek olarak hoparlör çözümleri ile de evde müzik dinleme deneyimini en iyi şekilde geliştirmeyi isteyen Hifilife mağazası, High-End ürünlerin yer aldığı özel bir odada, farklı bir ağırlama ve deneyim sunmak istiyor