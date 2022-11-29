Acer Nitro XV272S oyuncu monitörü tanıtıldı

AMD FreeSync™ Premium teknolojisinin sunduğu yüksek yenileme hızıyla kırılma, takılma, bozulma ve titremeleri ortadan kaldıran Acer Nitro XV272S monitör, 0,5 ms monitör tepki süresiyle yüksek tempolu oyunlarda bile daha az fark edilebilir bulanıklık ile keskin ve net görüntüler elde etmeyi mümkün kılıyor. Monitör, ergonomik özellikleri ve göz sağlığınızı koruyan teknolojileri ile oyuncuların hayatına konfor katıyor.

Oyunculara özel tasarlanmış detaylarla donatılan Acer’ın XV2 serisinden Nitro XV272S model oyuncu monitörü, akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sağlarken, kusursuz netlik ve gerçekçi renklerle geliştirilmiş bir oyun performansı sunuyor. 165 Hz yenileme hızı (hız aşırtma yenileme hızı) ve 0,5 ms (min) tepki süresi ile Nitro XV272S’in merkezine hızı alan monitör, bu özellikleri ile oyuncuların rekabet gücünü yükseltiyor.

Monitörün yenileme hızını bilgisayarınızın kare hızı ile senkronize eden AMD FreeSync™ Premium teknolojisi, tepki hızı yüksek ve net görüntüleri mümkün kılıyor. Oyunların takılmasını ve dikkat dağıtan görüntü kırılmalarını önleyen bu teknoloji sayesinde monitörün Full HD çözünürlüklü çerçevesiz tasarımlı ekranı oyunlarda keskin, odaklanmış netlikte ve gerçekçi renkler sunuyor.

Kusursuz netlik ve gerçekçi renkler ile oyun deneyiminizi bir adım öteye taşıyor

27 inçlik IPS ekranlı monitör, DisplayHDR™ 400 sayesinde iyileştirilmiş renk doğruluğu ve kontrast ile oyun deneyiminizi bir adım öteye taşır. %99 sRGB renk doğruluğu ile akıcı geçişler, keskin gölgeler ve düzenli bir görünüm sunarken 178°’ye varan izleme açısıyla da aslına sadık gölge ve kontrastlar sağlar. Her biri özgün renk profiline sahip geniş bir oyun ve oyun dışı mod yelpazesi sunan monitör ile aksiyon, yarış, spor gibi bir sürü oyun türünü deneyimleyebiliyorsunuz. Ayrıca tüm uygulamalarınızı, tercih ettiğiniz modda otomatik olarak çalışacak şekilde özelleştirmek de mümkün.

Göz sağlığınızı koruyan özellikleri dikkat çekiyor

Ergonomik özellikleri ile oyuncuların hayatını kolaylaştıran cihazın, dahili Acer Display Widget özelliği, kullanışlı bir ekran menüsü düğmesini kullanarak monitör ayarlarını rahatça yapabilmenizi sağlıyor. VESA montajını destekleyen, bu sayede kollardan duvara kadar birçok farklı alanda monte edilebilir monitörün ergonomik standı -5° ila 25° eğim, +/-90° pivot, 360°dönme ve 120 mm yükseklik ayarı ile her zaman ideal görüş pozisyonunu sağlıyor.

Mat ekran desteği sunan Acer ComfyView özelliği ise ekran yansımalarını önlerken, Flickerless teknolojisi ile gözleri gereksiz yorgunluğa karşı koruyan monitörlerde yer alan Low-dimming teknolojisi %15’e kadar daha koyu parlaklık seviyeleri sağlıyor. Bu iki teknoloji sayesinde monitör uzun oyun sürelerinde gözleri yormuyor. Acer BlueLightShield teknolojisi ise ekrandan yansıyan mavi ışığı miktarını basit bir şekilde ayarlayabiliyor. Bu özellik ile Acer Nitro XV272S monitörler zararlı titremeleri kaldırarak oyuncuların göz sağlığına fazlasıyla önem veriyor. Monitör, üzerindeki iki HDMI 2.0 bağlantı noktası ve DisplayPort 1.2 ile bilgisayarlara kolayca bağlanıyor.



Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Nitro XV272S, Türkiye’de Amazon.com.tr üzerinde 3.799 TL fiyatla satışa sunuluyor.