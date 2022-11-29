PUBG Battlegrounds’un Vikendi Reborn haritası tanıtıldı!

KRAFTON, Inc.’in PUBG: BATTLEGROUNDS’u, 26 Kasım’da dünya çapında canlı yayınlanan bir Geliştirici Konuşması aracılığıyla, popüler Vikendi haritasının büyük ölçekli yenilemesi Vikendi Reborn’u resmen duyurdu.

Başlangıçta PUBG: BATTLEGROUNDS Geliştirme Planı 2022 aracılığıyla duyurulan Vikendi, 21.1 Güncellemesi PC için 6 Aralık ve konsol oyuncuları için 15 Aralık’ta yayınlanacağı zaman Vikendi Reborn adıyla resmi olarak geri dönecek. Yenilenen Vikendi Reborn haritasını deneyimlemek isteyen oyuncular, bugün PC test sunucusuna giriş yapabilirler. Aşağıda, Vikendi Reborn canlı yayını sırasında sunulan özelliklerin detayları bulunmaktadır.

Vikendi Reborn

Karlarla kaplı harita 6x6km’lik bir haritadan 8x8km’lik bir haritaya genişlediğinden, oyuncular yakında yeniden doğan Vikendi haritasının sert gerçekliğiyle yüzleşecekler. Oyuncular dikkatli olmalılar ki Vikendi Reborn, yeni Tipi Bölgesi de dahil olmak üzere birçok zorlu koşulu açığa çıkaracak. Bu bölge, harita boyunca görünen çok çeşitli kar fırtınaları nedeniyle oyuncuların görüşünü sınırlayacaktır. Vikendi Reborn’a gelen çok sayıda özellik ve bölgeleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

Yeni Özellik: Teleferik – Teleferik, oyuncuların haritada dolaşmak için kullanabilecekleri yeni bir ulaşım modudur. Her istasyon için iki güzergah vardır ve güzergah başına yalnızca bir Teleferik çalışır. Bu Teleferikler tamamen otonomdur ve istasyonlarına vardıklarında binmeye hazır halde olacaklardır. Bu yeni ulaşım modu sadece Vikendi’de mevcut olacak.

Yeni Alan: Laboratuvar Kampı – Vikendi’nin dönüşüyle birlikte kuzeybatıdaki donmuş gölün çevresine Laboratuvar Kampları kurulmuş ve dağılmıştır ve her kampın boyutu ve yapısı farklıdır. Belirli Laboratuvar Kamplarına alarmlar da kuruludur ve Ganimet Droplarından eşyalar çıkarıldıktan sonra hemen etkinleştirilecekler. Ganimet Droplarından bahsetmişken, Laboratuvar Kamplarında farklı türdeki droplara ait belirli öğelerle birlikte yeni bir sandık türü ortaya çıkabilir.

Sarı Ganimet Dropları: Takviye eşyaları, Fırlatılabilirler, M79 veya Seviye 3 Ekipmanı ortaya çıkabilir.

Kırmızı Ganimet Dropları: Vikendi’de bulunan silahlar (cephane dahil) ve potansiyel Bakım Paketi silahları ortaya çıkabilir.

Mavi Ganimet Dropları: Vikendi’de bulunan silah eklentileri ortaya çıkabilir.

Yeni Sistem: Comeback BR – Geri Dönüş BR sistemi, oyuncuların savaşa bir yerine üç kez geri dönmesi için Vikendi Reborn için ayarlandı. Elenen oyuncular, maça geri dönmek için hayatta kalmaları gereken Comeback BR arenasına girene kadar takım üyelerini izleyecekler. Tek bir maç sırasında toplam üç Geri Dönüş BR aşaması gerçekleşecek. Bir oyuncu maça döner ancak bir kez daha elenirse, katılımcı toplama aşamasında ölürse bir sonraki aşamaya katılabilecek. Ek olarak, birinci ve/veya ikinci aşamada ölen oyunculara bir sonraki aşamada yeniden deneme fırsatı verilir. Geri Dönüş BR aşamasının başlamasını beklerken bir takım elenirse, otomatik olarak maçı kaybeder.

Yeni Yerlerde Tanıdık Özellikler – Yalnızca Deston’da bulunan tanıdık özellikler Vikendi’ye de ulaştı! Harita Yardımcı Eşyaları (Ascender Eklentisi ve Yardımcı Paraşüt) Vikendi’ye giren her oyuncuya sağlanırken, Yükselenler Gözlemevi ve Kömür Madeni’ndeki binalara iliştirilmiştir. Son olarak, harita boyunca Ascender Kuleleri ve Yakıt Pompaları inşa edildi.

Levyeler, Hazır! – Oyuncular artık haritadaki çeşitli nesnelerle etkileşim kurmak için levye kullanabilirler. Oyuncular, dolapları ve kilitli binaları açmak için levye kullanabilirler. Levyeler, dolaplar ve kilitli binalar ile etkileşime girecek şekilde donatılmalıdır.

Karı Parçalayarak Geçmek – Kar Arabası Vikendi’ye geri döndü! İki oyuncuya kadar karda maksimum 120km/s hızla ilerleyebilir ve Kar Arabasının hızı artık düz yüzeylerde, betonda, yollarda veya sert zeminde düşmeyecektir. Oyuncu ayrıca sürücü koltuğundan tabancalarla ateş eder.

PC için 6 Aralık ve konsol için 15 Aralık‘ta PUBG: BATTLEGROUNDS’a gelecek olan Vikendi, oyuncuların geri bildirimleri dikkate alınarak yenilendi. Bu arada oyuncular, PUBG: BATTLEGROUNDS’un dünya çapında YouTube ve Twitch kanallarında Dev Talk etkinliğini tekrar izleyebilirler.