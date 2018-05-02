ASUS ROG Strix Flare Oyuncu Klavyesini Duyurdu

Cherry MX RGB anahtarlar, özelleştirilebilir aydınlatılmış rozet ve oyuncular için ayrı medya kontrolleri ile yeni mekanik oyuncu klavyesi ROG Strix Flare

ASUS Republic of Gamers (ROG), yaptığı açıklama ile sıra dışı performans ve rakipsiz kişiselleştirme özelliklerine sahip, becerikli bir RGB mekanik oyuncu klavyesi olan ROG Strix Flare’in piyasaya sunulduğunu duyurdu.

Üstün oyun performansı

ROG Strix Flare dört farklı Cherry MX RGB anahtar tipiyle sunulmaktadır – kırmızı, mavi, kahverengi ve siyah – böylece oyuncular tarafından istenen hassas mekanik hissayet ve tepkiyi sağlar. Klavye aynı zamanda %100 anti-ghosting teknolojili N-Key rollover özelliği ile tüm tuş basımlarının doğru şekilde kaydedilmesini, ne kadar tuş aynı anda basılıyor olsun garantiler.

Rakipsiz kişiselleştirme

ROG Strix Flare, klavyeye direkt olarak yerleştirilebilen, özelleştirilebilir aydınlatılmış rozet ile oyuncuların tamamen yeni bir kişiselleştirme seviyesini deneyimlemesini sağlar. Oyuncular önceden yerleştirilmiş ROG logolu rozeti ya da kutu içerisinde gelen boş rozet üzerine kendi imzalarını tasarlayarak kullanabilir, Aura RGB aydınlatma ile ortaya çıkarabilirler. Rozet, boya veya yazdırılmış çıkartmalarla kolayca özelleştirilebilir, ya da oyuncular daha üst kalite bir görünüm için profesyonel baskı veya lazer yazım kullanabilirler.

Her biri ayrı olarak arka aydınlatmalı olan tuşlar, çift kaplamalı kasa içerisinde ROG’un imzalı “slash” tasarımına sahiptir ve klavye kasasının her iki yanında yer alan bir sıra LED ile özelleştirilmiş aydınlatmayı klavyenin ötesine taşır. Aura Sync ile güçlendirilen ROG Strix Flare, tüm renk skalasını ve bir grup dinamik aydınlatma efektini oyuncuların emrine sunar, böylece benzersiz bir renk düzeni oluşturmalarını sağlar. Klavyedeki tüm aydınlatma, Aura Sync özellikli cihazlar ila tam anlamıyla sizi içine çeken bir oyun ortamı için senkronize edilebilir.

Kullanışlılık ve rahatlık için tasarlandı

Çoğu oyuncu klavyesi medya kontrollerini sağ üst köşeye yerleştirirken, ROG Strix Flare, medya tuşlarını ve ses kaydırma tekerleğini sol üste konumlandırmıştır. Bu da oyunculara anlık erişim imkânı sunarken, parmaklarını önemli tuşlardan ayırmadan oyun ortasında ayarlama yapma imkanı sağlar. Klavye aynı zamanda kullanışlı bir USB girişiyle, diğer cihazların kolayca bağlanmasını ve ekstra rahatlık için çıkarılabilir bir yumuşak dokulu bilek desteği barındırmaktadır.

Yeni ROG Armoury II ayar yazılımı

ROG Strix Flare, ROG’un çevre birim ayar yazılımının gelişmiş ve sürücü tabanlı versiyonu olan ROG Armoury II ile gelir. Bu yazılım daha az sistem kaynağı kullanırken daha gelişmiş kontroller sunar. ROG Armoury II, oyuncuların profiller oluşturmasına, renk ve aydınlatma efektlerini özelleştirmelerine, tuş programlamalarına, makro kaydetmelerine ve hatta veri analizi için oyun sırasındaki donanım istatistiklerini takip etmelerine imkân tanır.

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