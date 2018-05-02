FIFA 18 World Cup duyuruldu

Futbol dünyasının en büyük turnuvasını 29 Mayıs’ta yayınlanacak olan 2018 FIFA World Cup Russia “ücretsiz* içerik güncellemesiyle kutlayın.

Mağazalardan satın alabileceğiniz EA SPORTSTM FIFA 18 gerçek ve sanal dünyayı bir araya getirerek oyuncuları, takımları ve Dünyanın Oyununun atmosferini canlandırıyor. FIFA oyunları tarihindeki en büyük oyun mekaniği yeniliğini getiren FIFA 18, Gerçek Oyuncu Hareketi Teknolojisiadlı yepyeni animasyon sistemiyle hassasiyeti ve oyuncuların kişiliklerini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Artık Cristiano Ronaldo ve diğer yıldız oyuncular tıpkı gerçek maçlardaki gibi hareket edecekler. Oyuncu Kontrolü ve yeni Takım Tarzları ve Pozisyon Alma özellikleri ile Dramatik Anları tüm dünyayı kasıp kavuran Büyüleyici Atmosferler ile birlikte yaşayacaksınız. Dünyanın Oyunu, aralarında Cristiano Ronaldo ve diğer Avrupalı futbol efsanelerin de bulunduğu yıldızlarla birlikte Alex Hunter Geri Dönüyor sizleri global bir yolculuğa çıkarıyor. FIFA Ultimate TeamTM’de ise, Ronaldo Nazário ve diğer efsane futbolcuları içeren FUT İKONLAR, FIFA 18’in PlayStation 4, Xbox One ve PC sürümlerinde.

Oyun Modları

2018 FIFA World Cup Russia: Turnuvaya katılan 32 ülkeden birini seçin, grup aşamasından Moskova’daki finale kadar özgün turnuva formatında oynayın.

FIFA World Cup Santra: FIFA World CupTM dahilindeki resmi takımlar, oyuncular, formalar, sunum unsurları ve özgün stadyum atmosferleriyle birlikte tek başınıza veya arkadaşlarınızla offline maç yapın.

Özgün FIFA World Cup Turnuvası: ABD’den İtalya’ya kadar, FIFA 18’deki lisanslı milli takımlardan herhangi birini seçin, FIFA World CupTM hayallerinizi kendi oluşturduğunuz turnuvada gerçekleştirin.

FIFA World Cup Ultimate Team: FIFA 18’in en popüler modu olan Ultimate Team’e yepyeni FIFA World CupTM deneyimi eklendi. Yeniden düzenlenen kimya sistemi, FIFA World CupTM İKONLARI ve gerçek hayattaki turnuvadan dinamik oyuncu ögeleriyle birlikte FIFA World CupTM Ultimate Team’de hayalinizdeki dünya karmasını kurabilirsiniz.

Özgün FIFA World Cup Sunumu

Resmi FIFA World Cup Unsurları: FIFA 18’deki FIFA World CupTM; özgün takımlar, formalar, armalar, maç topları ve ünlü turnuva kupasıyla birlikte eksiksiz ve resmi bir turnuva deneyimi sunuyor. Büyüleyici Atmosferler: Rusya’daki 12 stadyumun tamamı FIFA World CupTM güncellemesinde yer alıyor*. Özgün saha unsurları, reklam panoları, süslemeler, milli takım pankartları ve yüksek çözünürlüklü taraftarlarla turnuvanın görsel ve işitsel şölenini yaşayın.

Özgün Sunum: Resmi 2018 FIFA World Cup RussiaTM grafik ve yayın paketi, son düdüğün ardından bile büyülemeye devam eden FrostbiteTM destekli sinematik sahneler sayesinde saha dışında da gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor.

FIFA World CupTM Ultimate Team

Yepyeni FIFA World CupTM İKONLARI: FIFA World CupTM Ultimate Team’de turnuva tarihinin en ikonik futbolcularından bazıları yer alacak.

FIFA World CupTM Kimya Sistemi: FIFA World CupTM Ultimate Team, en sevdiğiniz milli oyuncular arasında bağlantı kurmanız için çeşitli yollar sunuyor. Kadronuzu kurup düzenlerken mevcut kimya unsurları olan kulüpler ve ligler yerine uyruklar ve konfederasyonlar dikkate alınacak.

FIFA World CupTM Oyuncu Havuzu: Turnuvaya katılan her ülkenin kadrosunu yenilenen reytinglerle birlikte sunan FIFA World CupTM Ultimate Team’de

hayalinizdeki dünya karmasını kurmanız için gereken her şey var. Dinamik FIFA World CupTM Ögeleri: Gerçek hayattaki performansı yansıtmak üzere oluşturulan FIFA World CupTM Ultimate Team ögeleri, maçlarda sıra dışı performans sergileyen oyunculara göre güncellenecek. FIFA World CupTM Ultimate Team, istatistikleri yükseltilecek olan bu oyuncu ögeleriyle birlikte tüm turnuva boyunca güncel ve gerçek hayata bağlı bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.

Çift Paket Fırsatı: FIFA World CupTM Ultimate Team’de satın alacağınız her Standart veya Premium paket karşılığında FUT 18’de ilgili paketin değerini kazanacaksınız.

FIFA World CupTM Ultimate Team Modları:

Tek Oyunculu Turnuva

Online Turnuva Tek

Oyunculu Draft

Online Draft

Kadro Kurma Görevleri

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