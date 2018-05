LEVEL Mayıs sayısı (#256) bayilerde!

LEVEL Mayıs 2018 sayısı, 1 Mayıs tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, dolu dolu bir Mayıs sayısı ile karşınızda.

Bu sayıda yılın en fazla beklenen oyunlarından God of War‘un 14 sayfalık dev incelemesi yanında, -derginin basılı versiyonunu satın alan okurlarımız için- koleksiyonluk bir God of War Defteri de sizleri bekliyor.

—

LEVEL Dergi içeriği

İLK BAKIŞ

Spider-Man

Jurassic World Evolution

UBOAT

PC Building Simulator

OnRush

Darwin Project

DOSYA KONUSU

Zor Oyunlar

İNCELEME

God of War

Yakuza 6: The Song of Life

Frostpunk

Batman: The Enemy Within

Extinction

Jalopy

Golem Gates

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Masters of Anima

AirMech Strike

World of Warriors

Farm Manager 2018

Empires Apart

Ash of Gods: Redemption

Friday the 13th: Killer Puzzle

Ghost of a Tale

Fishing: Barents Sea

Q.U.B.E 2

Remothered: Tormented Fathers

CHUCHEL

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues

Bio Inc. Redemption

The Raven Remastered

Where the Water Tastes Like Wine

Marie’s Room

Ayrıca

Anarşist Remastered! (Yeni)

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Fortnite

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

DEFTER

God of War (64 sayfa, çizgisiz)



POSTER

God of War

Spider-Man

