Bilgi Üniversitesi Çizgi Roman Etkinliği II

Bilgi Üniversitesi’nin gerçekleştireceği Çizgi roman etkinliği 11 Mayıs 2018 cuma günü gerçekleştirilecek.

Çizgi roman ve oyun dünyası uzun süredir bir arada ve her geçen gün bu iki kültür aynı potada erimeye devam ediyor. Bir yandan oyunlardan esinlenen çizgi romanlar üretiliyorken, bir yandan da çizgi roman hikâyeleri ardı arıda, başta dijital olmak üzere, tüm oyun dünyasında kendisine kayda değer bir yer buluyor. Çizgi roman ile oyunun birlikteliğinin her geçen gün önem kazandığı günümüz dünyasında, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü tarafından, ilki 5 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Çizgi Roman Konferansı, bu yıl da birçok önemli ismi Santral İstanbul’da ağırlayacak.

11 Mayıs 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, 10:00 ile 17:00 arasında Santral İstanbul kampüsü, “Etkinlik Çadırı” alanında çizgi roman ile ilgilenen birçok yazar, editör ve çizeri bir araya getirecek. Moderatörlüğünü Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Süngü’nün üstlendiği etkinliğin ilk iki saatinde, AltEvren Sitesi Kurucusu Berk Uralcan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazi Mehmet Emin Adanalı tarafından iki farklı konuşma altında akademi ve çizgi roman konusu masaya yatırılacak. 13:00 ile 15:00 arasında yapılacak iki oturum esnasındaysa, Gerekli Şeyler Genel Yayın Yönetmeni Alişan Cengiz, Paralel Evren Çizgi Roman Mağaza Sahibi Burç Üner, Marmara Çizgi Genel Yayın Yönetmeni İlke Keskin, Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda Türkiye’deki ilk “exclusive” çizgi roman sitesi olan “Phdcollectibles”ın sahibi Metehan İğneci, Sırtlan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Emre Yavuz, Marvel’daki çizimleriyle dikkat çeken çizgi roman sanatçısı Yıldıray Çınar ve Flaneur Books Genel Yayın Yönetmeni Servet İnandı, çizgi romanın geldiği noktayı tartışacak. Son iki saat esnasındaysa ilk olarak Image Comics’de çizen Sümeyye Kesgin ve akabinde Sırtlan Kitap tarafından birçok eseri basılan Selçuk Ören iki farklı panel sunumu yapacaklar.

Not: Etkinlik herkese açıktır. Okul personel ve öğrencisi olmayanlar, kimlik kartları ile “Ziyaretçi Girişi” tarafından okula giriş yapabilmektedirler.

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