Razer’dan yeni giriş seviyesi mouse: Abyssus Essential

Razer’ın yeni giriş seviyesi faresi Abyssus Essential, Çin’de Razer Jugan adıyla çıkışının ardından dünya genelinde piyasadaki yerini aldı.

Razer Abyssus V2’nin devam modeli olan Razer Abyssus Essential, Razer Chroma desteği kazanmasının yanı sıra alttan aydınlatmalı ilk Razer faresi olma özelliği de taşıyor. Her ne kadar sade bir fare olsa da 7200 DPI optik sensörü ile oyuncu sınıfı değer sunabilen Razer Abyssus Essential, 16,8 milyon renk seçeneği ile Razer Synapse üzerinden kontrol edilebilir yapıda geliyor.

Aynı zamanda Razer Abyssus Essential ile beraber Razer giriş seviyesi oyuncu ekipmanlarını da tamamlamış oldu.

Klavye tarafında Razer Cynosa Chroma, fare tarafında Razer Abyssus Essential ve fare matı için Razer Goliathus Chroma markanın giriş seviye uygun fiyatlı seçimleri oldu.

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