Vodafone ve ESL’den Esporda dev işbirliği.

Vodafone Grubu, Türkiye’de de son bir yıldır destek verdiği espor alanında dünyanın en büyük şirketi ESL’in “Premium İş Ortağı” oldu.

ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters, ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olacak olan Vodafone Grubu, bugüne kadar “erkek egemen” bir spor dalı olarak bilinen espor alanında çeşitliliği ve kadın katılımını teşvik eden bir dizi girişime de destek verecek.

Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, Türkiye’de gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında bir yıl önce adım attığı espor pazarına desteğini uluslararası boyuta taşıyor. Dünyanın en büyük espor şirketi ESL’in “Premium İş Ortağı” olan Vodafone Grubu, ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters, ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olacak.

Yeni 5G teknolojilerinin önünü açacak

Vodafone Grubu, ESL işbirliğiyle, faaliyet gösterdiği 25 ülkede espor oyuncularını ve hayranlarını bir araya getirecek. Vodafone, bu ülkelerde, 104 milyonu 4G müşterisi olmak üzere 500 milyonu aşkın mobil müşteriye ve 19 milyonu aşkın sabit genişbant müşterisine hizmet veriyor. Vodafone-ESL işbirliği, oyun pazarında bir dönüşüm yaratması beklenen yeni 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için de bir fırsat sunacak.

Espora kadın katılımını teşvik edecek

Vodafone Grubu ve ESL ayrıca, bugüne kadar “erkek egemen” bir spor dalı olarak bilinen espor alanında çeşitliliği ve kadın katılımını teşvik eden bir dizi girişime de destek verecek. Bu kapsamda, Mayıs ayında düzenlenecek IEM Sidney etkinliğinde kadın esporcular karşılaşmasının “Premium İş Ortağı” olarak yer alacak olan Vodafone, kadınların espor dünyasına profesyonel olarak katılabilmelerine ve bu alanda kariyer yapabilmelerine yönelik fırsatlara dikkat çekmek amacıyla, dünyanın önde gelen kadın espor oyuncularıyla birlikte çalışacak.

“Müşterilerimiz evden ve cepten espor heyecanı yaşayacak”

Vodafone Grubu’nun ESL ile işbirliğini değerlendiren Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, şunları söyledi:

“İzleyici sayısının hızla arttığı ve yeni teknolojilerle birlikte daha iyi deneyimlerin sunulduğu bir dönemde, ESL ile böyle bir işbirliğine imza atmanın ve esporda dünyanın en büyük ağlarından birini oluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın 25 ülkesinde birden müşterilerimize, ESL’in heyecan verici espor turnuvalarını gerek evlerinden gerekse mobil cihazlarından izleme imkânı sunacağız.”

“Daha geniş bir kitlede espor farkındalığı yaratacağız”

Vodafone Grubu ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten ESL CEO’su Ralf Reichert ise şöyle konuştu:

“Çeşitli etkinliklerimizde yeni telekomünikasyon ortağımız olarak Vodafone ile birlikte çalışacağız. Bu kapsamda, profesyonel oyuncular, taraftarlar ve ESL çalışanları için daha iyi teknolojik koşullar sunmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve espor dünyasında daha geniş bir kitlede farkındalık yaratmak suretiyle, daha fazla insanı birbirine bağlama ve esporda çeşitliliği teşvik etme imkânı bulacağız. Bilgi birikimi ve deneyimi ile ESL’e önemli destek verecek olan Vodafone’un iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Etkinlikler tüm dünyada canlı yayınlanacak

Vodafone Grubu, ESL ile yapılan işbirliği kapsamında, Mayıs ayında IEM Sidney (Avustralya) ve ESL One Birmingham (İngiltere), Temmuz ayında ise ESL One Köln (Almanya) etkinliklerine “Premium İş Ortağı” olarak destek verecek. Etkinliklerin tamamı, dünyanın dört bir yanından canlı izlenebilecek.

Vodafone’un ESL ile yaptığı sponsorluk anlaşması, “Vodafone View” canlı yayın hizmeti, içerik ve reklam dağıtımının yanı sıra etkinliklerdeki markalama ve aktivasyon çalışmalarını da içeriyor.

İspanya ve Almanya’da da sponsor

Vodafone Grubu’nun ESL ile işbirliği, şirketin farklı ülkelerde espor alanında yaptığı sponsorlukların devamı niteliğini taşıyor. Yakın geçmişte İspanya’da “Vodafone Giants” espor takımına sponsor olan Vodafone, Almanya’da ise ülkenin en başarılı espor takımlarından Mousesports’un sponsoru konumunda bulunuyor.

Türkiye’de espora 5 yılda 30 milyon TL’lik destek

Vodafone, Türkiye’de de espora destek veriyor. Türkiye’de gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında geçen yıl BAUSuperMassive eSports takımı ile iş ortaklığı yapan Vodafone, bu yıl da online oyun devi Riot Games ile işbirliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne ismini verdi. Vodafone, bu sponsorlukla birlikte, yeni “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”ni de pazara sundu. Vodafone FreeZone’un yeni oyun paketlerinin içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart üzerinden 10 TL hediye bulunuyor. Vodafone FreeZone ayrıca, her ay sürpriz hediyelerle oyunculara farklı deneyimler yaşatıyor. Vodafone, Türkiye’de önümüzdeki 5 yılda espora toplam 30 milyon TL’lik destek vermeyi hedefliyor.

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