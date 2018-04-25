Love Dance ilk haftada 200 bin kişiye ulaştı

Özel grafikleri, benzersiz içeriği ile tüm dünyanın beğenisini toplayan mobil dans ve eğlence oyunu Love Dance, Türkiye’de de ilgiyle karşılandı.

Dünya çapında 1.8 milyon hesaba ulaşan Love Dance, Türkiye’ye özel sunucularında ise ilk haftada 200 bin kişiye ulaştı. Dans, müzik, eğlence ve sosyalleşme imkanı sağlayan Love Dance, yeni güncellemesiyle dünya starlarıyla birlikte dans etmenize imkan sağlıyor.

Mobil oyunlar arasından farklı içeriği ile sıyrılan Love Dance, müzik ve dans içeriğinin yanında arkadaşlık, sohbet uygulamaları ve kişiselleştirebilir moda ikonu karakterleriyle de farkını gözler önüne seriyor. Yayınlandığı günden bu zamana kadar milyonlara ulaşan Love Dance, 1.8 milyon kullanıcıyı dansın ve müziğin etrafında birleştiriyor. Gerçekleştirilen son güncellemelerle daha sıkı bağlanacağınız Love Dance, son sürümünde yeni saç, ayakkabı ve kostüm gibi seçenekleriyle kendi karakterinizi yenilemenize imkan sunuyor.

Kadınlar dans etmeyi daha çok seviyor

Love Dance’ın fantastik dünyasında gelişmiş grafiklerle ister dans figürlerini sergileyin, ister en hit parçalardan oluşan müzik listesinden müzik dinleyin, ister sosyalleşmek için tercih edin. Love Dance, birbirinden keyifli ve eğlenceli oyun içeriğiyle her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Yayınlandığı günden bu yana 1,8 milyon hesap açılan Love Dance, Google Play, iOS ve Direct APK Data olmak üzere toplamda 1,3 milyon kez indirildi. Toplam kullanıcıların yüzde 35’ini erkekler oluştururken geri kalan yüzde 65’lik kısmı da kadın kullanıcılardan oluşuyor.

Dünya yıldızlarıyla dans edin

Yeni nesil 3D grafikleri ve birbirinden eğlenceli dans figürleriyle oyunculara keyifli bir dünya sunan Love Dance, yenilenen içeriğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. İçeriğinde farklı oyun seçenekleri olan Love Dance’ın gelen son güncellemesiyle, dünya starları dansınıza eşlik ediyor. Oyun içinde arkadaşlarınıza karşı oynadığınız PvP modunun yanı sıra PvE olarak bilgisayarla oynama modu bulunan oyunun bölüm sonlarında size dünyaca ünlü bir yıldız eşlik ediyor. Genişleme paketiyle 5 kişilik dans ekibinizle yıldızlara karşı yarışarak bir üst seviyeye geçilebiliyor. Taylor Swift, Luhan, GDragon, Show Lo, Bruno Mars, Amber, Han Geng, Katy Perry ve Michael Jackson bu yıldızlardan bazıları.

Love Dance’ın güncellenen yeni sürümüyle daha önceden oyun içindeki Check-in yaparak alınan hediyeleri kaçıranlara özel yeni bir etkinlik olacak. Ayrıca yine bu güncelleme paketiyle konuşmak istemediğiniz oyuncuları ‘blacklist’e alabiliyor, herkesin huzurlu bir ortamda oyun oynanması sağlanıyor.

Google Playstore ve Apple Store'dan Android ve IOS için indirebilir, aşağıdaki sosyal medya hesaplarından Love Dance Türkiye'yi takip edebilirsiniz.

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