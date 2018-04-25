2. Nesil AMD Ryzen İşlemciler Satışa Sunuldu!

AMD, bugün yaptığı açıklamada oyuncular, içerik üreticileri ve donanım meraklıları için iyileştirilmiş dört modele sahip 2. Nesil Ryzen Masaüstü İşlemcilerinin dünya çapında satış sunulduğunu duyurdu: Ryzen™ 7 2700X, Ryzen™ 7 2700, Ryzen™ 5 2600X ve Ryzen™ 5 2600 işlemciler.

Ayrıca Precision Boost 2 ve Extended Frequency Range 2 (XFR 2) gibi gelişmiş özelliklerinin yanında, kutuya dahil bir Wraith soğutucu, yeni Ryzen™ Master yazılımı sayesinde erişilebilen çarpan kilidi açık performans ve dahasına da sahip.

AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bilgi İşlem & Grafik İş Grubu Genel Müdürü Jim Anderson yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz sene ilk dalga Ryzen işlemcileri sunarak PC endüstrisini değiştirmeye başladık – müşterilerimize öncekinden daha fazla performans, özellik ve seçenek sunduk. 2. Nesil Ryzen işlemcilerimiz de bu hedefi meraklı oyuncular ve içerik üreticiler için standartları yükselterek takip ediyor. Bu ürünle birlikte henüz başlangıçta olduğumuzu da gösteriyoruz. Yenilikçiliği ve rekabeti endüstriye gelecek yıllar için getirecek, birden fazla nesle sahip yol haritamızda, lider yüksek performanslı işlemcileri sunmaya adanmış şekilde çalışıyoruz.”

Ödüllü orijinal 2017 “Zen” mimarisinin üzerine inşa edilen 2. Nesil Ryzen işlemcileri, iyileştirilmiş “Zen+” çekirdeğini diğer büyük performans, özellik ve platform geliştirmeleriyle birleştiriyor.

Performans Geliştirmeleri

Yeni “Zen+” çekirdeği, IPC’yi artırırken, 1. Nesil Ryzen işlemcilere göre arabellek ve bellek gecikmelerini de azaltıyor. AMD’nin SenseMI teknolojisi de Precision Boost 2 ile güncellendi ve böylece 2. Nesil Ryzen işlemcileri, sınıfının en yüksek çoklu işlem performansını sunabilmesine katkı sağlamak için iş yükünü ve bilgi işlem ortamını akıllı bir şekilde analiz ediyor.

Tüm 2. Nesil Ryzen işlemci çekirdeklerinin daha yüksek verimli saat hızları, oyunlar, üretkenlik ve yaratıcılık uygulamaları gibi popüler gerçek dünya uygulamalarında Ryzen işlemcilerin performansını artırıyor. Oyun deneyimleri de 1080p Ultra’dan, 1440p Yüksek ve 4K gibi popüler çözünürlüklerde daha akıcı sunuluyor. Ayrıca seçili 2. Nesil Ryzen işlemciler de rakiplerine göre %20’ye kadar daha hızlı içerik üretimi sunuyor.

2. nesil Ryzen işlemcili tüm AM4 platformlarındaki XFR 2 teknolojisiyle birlikte meraklı PC kullanıcıları da yüksek kaliteli soğutucularla birlikte daha da yüksek performansın keyfini çıkaracak.

Özellik Geliştirmeleri

Meraklılar ve yüksek performans düşünülerek tasarlanan 2. Nesil Ryzen işlemciler, eşsiz termal aktarım için lehimlenmiş yerleşik ısı dağıtıcıları barındırırken, basit ve güçlü hız aşırtma kontrolü için çarpan kilidi açık şekilde sunuluyor. Yeni Ryzen Master 1.3 yazılımı ile mümkün kılınan performans ayarı, öncekinden de kolay ve potansiyel olarak en hızlı çekirdeklerin otomatik tespitiyle birlikte çekirdek başına hız aşırtma sunabiliyor.

İlk defa olarak tüm 2. Nesil Ryzen işlemciler, kutu içerisinde dünya sınıfı bir AMD Wraith soğutucu barındırıyor. Amiral gemisi AMD Ryzen 7 2700X işlemci ise içerisinde, yüksek kalite termal performansı, güncellenmiş fan profili ve RGB kontrolleriyle geliştirilmiş aydınlatma özelliklerine sahip, yeni Wraith Prism soğutucuyu barındırıyor.

Platform Geliştirmeleri

2. nesil Ryzen işlemciler için iyileştirilmiş yeni AMD X470 yonga seti, Soket AM4 anakartlar da bugünden itibaren mevcut olacak. Gelişmiş bellek uyumluluğu ve hız aşırtma özelliklerine ek olarak bu yeni anakartlar, yeni AMD StoreMI teknoloji yazılımını ücretsiz olarak sunuyor. Bu teknoloji, SSD’nin hızını, geleneksel mekanik bir sabit diskin kapasitesiyle birleştirerek, daha hızlı, akıllı ve kolay depolama sağlıyor.

Şu anki tüm AM4 işlemcilerle uyumlu olan X470 anakartlar, halihazırdaki 300 serisi anakartların yerini alacaklar. Ayrıca 300 serisi anakartlar da bir yazılım (BIOS) güncellemesi ile yeni 2. Nesil Ryzen işlemcilerle de uyumlular. Piyasada bulunan çoğu anakart, “Ryzen Desktop 2000 Ready” işaretiyle birlikte güncellenmiş BIOS ile sunuluyor.

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