BenQ EX2780Q 144Hz Oyun Monitörü HDRi teknolojisi ile sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor

Uluslararası düzeyde, dijital yaşam için ürettiği ürünler ile öne çıkan BenQ’nun EX2780Q modeli akıllı görsel optimizasyonu sunan özel HDRi Teknolojisi, 2.1 kanallı Hi-Fi ses performansı, IPS Panel 27” QHD çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, FreeSync, Black eQualizer, Color Vibrance ve USB-C Port desteği bulundurmaktadır.

HDRi ile Akıllı ve Sürükleyici Oyun Deneyimine Yeni Bir Bakış Açısı

BenQ’nun öncü HDRi teknolojisi, görüntü kontrastını ve netliğini vurgulamak için aktif akıllı parlaklık kontrolü, renk doygunluğu / denge optimizasyonu ve tescilli HDR görüntü tekniklerini ustaca bir araya getiriyor. Dahili bir sensör kullanan EX2780Q oyun monitörü, odanızdaki ortam ışığı seviyesini ve ekrandaki görüntü içeriğini algılayarak uygun parlaklık derecesini otomatik olarak ayarlar. HDRi ayrıca, tüm karanlık alanlardaki gözükmeyen ayrıntıları netleştirmek için görüntü kontrastını ve netliğini arttırmanın yanı sıra aşırı pozlamayı ve lezyonları önlemek için parlak alanları dengeler. Game HDRi, Cinema HDRi ve Display HDRi dahil olmak üzere önceden ayarlanmış üç mod sayesinde, görsel keyfiniz kişisel tercihinize göre özelleştirilebilir.

Sınıfının En İyisi Gerçek Ses Performansı treVolo

BenQ’nun beğeni toplayan treVolo ses ekibi, göze batmayan dahili 2.1 hoparlör sistemi ile geniş bir ses performansını monitör ile entegre bir şekilde sunmaktadır. Monitörler geleneksel olarak hoparlör performansları konusunda ünlü olmasa da, treVolo’nun sunduğu BenQ True Sound, masaüstü karmaşası olmadan gelişmiş fiziksel akustik ve psikoakustik teknolojisi kullanarak harici hoparlörlerin performansını aşan bir dinleme deneyimi yaratmaktadır. Oyun, Sinema, Pop / Live, Dialog / Vokal ve Rock / Party dahil olmak üzere beş özel ses modu en iyi şekilde tanımlanmış baslar ve tizler ile sürükleyici bir performans sunmaktadır.

Oyun Deneyiminizi Bir Üst Seviyeye Taşıyın

Net görüntüler, akıcı oynanış ve azaltılmış motion blur bir oyun monitöründe olması gereken temel özelliklerdir. EX2780Q, yüksek hızlı oyunlar oynarken daha net ve akıcı görüntü için 144Hz yenileme hızı, görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıran FreeSync, karanlık sahnelerde daha iyi görünürlük performansı sunan Black eQualizer ve arkaplandan bağımsız tüm oyuniçi detayları daha net bir şekilde görünür hale getiren Color Vibrance teknolojilerini bulundurmaktadır. Ayrıca sürükleyici bir eğlence sunmak için tasarlanan EX2780Q oyun monitörü, hassas bir uzaktan kumanda, tek dokunuşla beş farklı işlev gerçekleştirebilen ekran navigatörü ve kullanımı kolay ses düzeyi tekerleği bulundurmaktadır.

HDRi ve treVolo ile Oyun ve Eğlence Serisi

Seçkin HDRi Teknolojisi ve treVolo gerçek ses deneyimi ile donatılmış yeni Oyun Serisi ve Eğlence Serisi monitörler, eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir ve olağandan daha etkileyici bir deneyim sunarak kendinizi şımartmanızı sağlar! 2020 yılında farklı yeni modeller eklenecektir.