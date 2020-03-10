DOOM Eternal | Heavy Metal Korosunu Sunar

Efsanevi besteci Mick Gordon, DOOM serisine mükemmel bir dönüş yaparak DOOM Eternal için oyuncuları gaza getirecek yepyeni müzikler besteledi; üstelik bu sefer yanında arkadaşlarını da getirdi. Heavy metal yapan bir koroya ilk kez şahit olacaksın!

DOOM Eternal Heavy Metal Korosu, farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip heavy metal vokalistlerinden oluşan seçilmiş bir grup; tek ortak noktaları ise DOOM sevgileri. Herkese açık seçmelerin ardından Tony Campos (Ministry; Static X), Sven De Caluwe (Aborted), Linzey Rae (The Anchor) ve daha birçok farklı isim projeye dahil oldu. Mick de, id Software’in yetenekli ses ekibiyle birlikte koronun kendine has şarkısını besteledi; bu şarkı, Slayer’ın köklerini anımsatan kadim ve gizemli bir dilden oluşuyor. Şarkı, usulca oyun müziklerinin içine sızmış ve doğrudan DOOM Eternal’ın hikâyesine bağlanmış durumda.

DOOM Eternal Heavy Metal Korosu’nu iş üstünde görmek için özel sahne arkası görüntülerine göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=D5kCDCDxVdA

Oyuncular 20 Mart itibarıyla PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Google Stadia’da DOOM Eternal’ın tadını çıkarabilir.