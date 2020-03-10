Razer Viper Mini – kompakt zehir

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, bugün yaptığı bir duyuru ile Viper Mini’yi duyurdu. Razer Viper Mini, Razer’ın popüler Viper oyun farelerinin en son üyesi olup, tam boyutlu Razer Viper’ın ödüllü teknolojilerinin birçoğunu küçük eller için ideal olan kompakt bir şasiye yerleştiriyor. Razer’ın en hafif faresi olan Viper Mini, ortalama oyun faresinin yaklaşık yarısı ağırlığındadır. Razer Viper Mini, Razer’ın popüler Viper oyun farelerinin en son üyesi olup, tam boyutlu Razer Viper’ın ödüllü teknolojilerinin birçoğunu küçük eller için ideal olan kompakt bir şasiye yerleştiriyor. Razer’ın en hafif faresi olan Viper Mini, ortalama oyun faresinin yaklaşık yarısı ağırlığındadır.

Büyük beğeni toplayan Razer Viper ile aynı çok yönlü tasarıma ve ergonomiye sahip yeni Viper Mini, Razer Optik Fare Anahtarları ve altı programlanabilir düğme ile donatılmıştır. Oyunda keskin, duyarlı, piksel hassasiyeti için 300 IPS izleme özelliğine sahip 8.500 DPI sensöre sahiptir.

Razer Chroma™ RGB Underglow aydınlatma ve yerleşik bellek profili depolama ile Viper Mini, performanstan veya özelliklerden ödün vermeden ultra hafif, daha küçük form faktörlü bir fare arayan oyuncular için mükemmeldir. Razer Chroma™ RGB Underglow aydınlatma ve yerleşik bellek profili depolama ile Viper Mini, performanstan veya özelliklerden ödün vermeden ultra hafif, daha küçük form faktörlü bir fare arayan oyuncular için mükemmeldir.

Razer Viper Mini hakkında daha fazla bilgi ve teknik özellikler için lütfen tıklayın. Hayranların en sevdiği Razer Viper’ın daha küçük bir versiyonu olan yeni Razer Viper Mini, küçük ve orta elleri olan oyuncular veya daha hafif, daha taşınabilir bir şaside zengin özelliklere sahip, yüksek performanslı bir fare arayanlar için mükemmeldir.

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

39.99$ / 49.99€

4 Mart 2020’de Razer.com ve yetkili satıcılar