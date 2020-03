Adidas GMR gerçek dünyayı sanal performansla birleştiriyor

Türünün ilk örneği olan adidas GMR oyun teknolojisi, futbolla dijital oyunu birleştirerek oyuncuların EA SPORTS™ FIFA Mobile’da sanal performansı gerçek dünya oyunuyla etkilemelerini sağlıyor. Dünyada bir ilk olan adidas GMR özel oyun içi ödüllerin kilitlerini açmak, Takım Genel Derecelendirmelerini artırmak ve skor tabelalarında rekabet etmek için bir oyuncunun vuruşlarını, şut gücünü, mesafeyi ve sahadaki hızını ölçüyor. Adidas, EA SPORTS™ FIFA Mobile ve Jacquard™ by Google ile iş birliğinden doğan, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan Adidas GMR’yi satışa sundu. Adidas GMR, Jacquard™ by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team™ genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.

Adidas GMR iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmalarını, takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak. Jacquard™ by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen adidas GMR, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi ve hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli kilometre taşlarına ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla oyun içindeki oyuncularını güçlendirerek ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.

İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak için bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevi olan oyuncuları gören Master Finisher olarak belirlendi. En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.

adidas adına konuşan adidas Football İş Geliştirme Direktörü Moritz Kloetzner şunları söyledi: “adidas GMR sanal dünyanın oyunu ile gerçek dünyanın kesiştiği noktada yer alıyor, çünkü artık seyirciler burada. Google’ın geliştirdiği Jacquard™ by Google ve EA SPORTS™ FIFA Mobile ile birlikte oyuncuların yaratıcılıklarını sporun iyiliği için kullanmalarına olanak veren yepyeni bir yöntem sunuyoruz.”

EA SPORTS™ FIFA Mobile Yapımcısı Matt Lafreniere şöyle yorum yaptı: “Her zaman, oyuncularımıza gerçek dünya futboluyla FIFA Mobile’daki sanal dünyamız arasında bir köprü oluşturan yeni deneyimleri nasıl getirebileceğimize bakıyoruz. adidas GMR ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmelerini sağlayan yepyeni bir oyun yöntemini tanıtıyoruz.”

Google’dan Ivan Poupyrev şunları söyledi: “Jacquard™ by Google, adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı ve keyifli hale getiriyor. Sahada yaptığınız hareketleri tanıyarak sizleri EA SPORTS™ FIFA Mobile’da benzersiz bir oyun deneyimiyle ödüllendirmek için ayakkabınızın içine yerleştirilen Jacquard™ by Google Tag’i ileri makine öğrenme algoritmaları kullanarak geliştirdik. Jacquard™ by Google teknolojisinin oyunculara yepyeni bir dizi deneyim sağlayabileceği için heyecan duyuyorum. Fırsatlar sonsuz.”

FIFA eFootball & Gaming Direktörü Christian Volk ise şunları ekledi: “Dünyadaki FIFA Mobile oyuncuları için deneyimi artıracak bir yenilik olan GMR projesini desteklemekten heyecan duyuyoruz. Futbol taraftarlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan yenilikler FIFA’nın stratejisinin önemli bir bölümünü oluşuturuyor.”

adidas GMR adidas.com/gmr adresinden ve seçili adidas mağazalarından satın alınabiliyor. FIFA Mobile App Store’dan (iOS) ve Google Play Store’dan (Android) indirilebiliyor, ve oyuncuların adidas GMR’ye doğrudan bağlanmasını sağlıyor.