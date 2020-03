Stygian: Eskilerin Hükmü artık Türkçe!

Geçtiğimiz aylarda Cultic Games, özel bir video hazırlayarak, Stygian: Eskilerin Hükmü isimli RPG oyunlarının Türkçe yamasının Mart ayında geleceğini duyurmuştu.

Lovecraft izlerini taşıyan Stygian’ın, Türk oyun firması Cultic Games tarafından geliştirilmiş olmasına karşın henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktaydı.

Oyunun kendi dilimizde oyuncularla buluşmasının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Cultic Games, nihayet Türkçe yamanın 10 Mart saat 20.00’da geleceğini kesinleştirdi.

Ayrıca, geliştirici firma Türkçe yamanın çıkışının şerefine sosyal medya hesapları üzerinden bir Steam Key çekilişi de yaptıklarını duyurdu.

Oyunun 8 kişilik bir ekibin hummalı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Türkçe versiyonunun tamamlanmasını müjdelemek adına gerçekleşen çekilişe de dileyenler Stygian: Reign of the Old Ones’ın sosyal medya hesapları üzerinden katılabilirler.