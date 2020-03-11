GeForce oyuncuları “Call of Duty: Warzone” için Oyuna Hazır!

En yeni GeForce Game Ready sürücü güncellemesi, Call of Duty: Modern Warfare’ın oyun dinamiklerini taşıyan yeni ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone için ilk günden itibaren optimizasyon ve geliştirmelerini sunuyor. Bilgisayarında GeForce RTX veya GeForce GTX grafik kartı kullanan Warzone oyuncuları, NVIDIA Highlights aracılığıyla en iyi öldürme anlarını ve en güzel hareketlerini otomatik olarak kaydedebiliyor.

Ayrıca, GeForce.com Yükleme ve Sistem Gereksinimleri makalesinde Call of Duty: Warzone’u çalıştırmak için gerekli olan minimum donanım özelliklerini bulabilirsiniz.