E3 fuarı iptal mi edildi?

Oyun dünyasının her sene kilitlendiği, onlarca yeni yapımı bizlere ulaştıran oyun fuarı E3 2020 iptal edilmiş gibi gözüküyor.

Activision, Amazon Game Studios, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Epic Games gibi oyun dünyasında büyük yer kaplayan firmaların katılıp yeni oyunları, konsolları ve önemli haberlerini duyurduğu E3 oyun fuarının bu yıl düzenlenen birçok etkinlik gibi iptal edilmesi çok olasıydı, gözüken o ki durum gerçek ve sadece resmi açıklamayı bekleme noktasında.

Son yılların dikkat çeken oyun dağıtımcılarından olan Devolver Digital bugün bu iddiaları güçlendirecek bir açıklamada bulundu ve Twitter üzerinden “uçuş ve rezervasyonlarınızı iptal edin ahali” şeklinde bir tweet attı. Bunun üstüne Bloomberg çıkıp bugün bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılacağını söyledi.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Los Angeles’ta coronavirus tehlikesinden dolayı olağanüstü hal ilan edilmesiyle birlikte E3’ün katılımcı ve personelleri zor duruma sokmamak adına iptal edileceği artık neredeyse kesin. 2019 yılında 70.000 katılımcıya ev sahipliği yapan E3’ün bu sene iptal edilmesi oyun dünyası için çok üzücü bir haber olsa da Los Angeles’ta artan vaka sayısı sebebiyle kaçınılmaz olduğu muhakkak.