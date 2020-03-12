Momentum True Wireless yenilendi

Sennheiser, Momentum True Wireless 2 ile üstün performanslı ses deneyimi sunmaya devam ediyor. Giyilebilir ses teknolojilerine yeni bir boyut getiren Momentum True Wireless’ın kısa sürede elde ettiği başarının ardından ses deneyimini başka bir boyuta taşımaya hazırlanan kulaklık, yenilenen özellikleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan model, uzun saatler boyunca müzik dinlemek isteyen müzik tutkunları için özel olarak tasarlandı. Sennheiser, kulaktan hiç düşmeyen yapıdaki, geliştirilen dokunmatik komut özelliklerine sahip Momentum True Wireless 2’yi müzikseverler ile buluşturdu. Yüksek ses kalitesi ve 28 saat kullanım gibi özellikler sunan Momentum True Wireless 2, geliştirilen teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bir önceki modele göre 2 milimetre daha küçülen model, her kulağa uygun boyutlara getirildi. Model, 6 ve 7 gramlık kulak kapsülleriyle ultra hafif bir müzik deneyimi sunuyor.

Momentum ailesinin detaylı, sıcak ve dengeli ses karakterine sahip olan kulaklıklar, yenilenmiş akustik yeteneği ile müzik tutkunlarına hitap etmeye devam ediyor. Yüksek nitelikli akustik mühendisliği ile geliştirilen 7 milimetrelik sürücüyle birlikte apt-X, SBC ve AAC codeclerini kullanan model, bu yetenekleriyle teknik üstünlüğünü de kanıtlıyor.

Uzun süreli batarya kullanımı

Yeni ürünün güncellenen en önemli özelliklerinden biri de batarya süresi. Bir önceki modelde 4 saat kulaklıklarda, 8 saat de taşıma kutusunda batarya ömrü bulunan model, yeni versiyonunda 7 saat kulaklıklarda, 21 saat de taşıma kutusunda olmak üzere yenilendi. Momentum True Wireless 2’nin bir diğer önemli özelliği ise standby yani bekleme süresi.

Bir önceki modelde 4-5 gün arası standby’da bekleyebilen ürün, artık 60 güne kadar kullanılmadan bekleyebilecek. Diğer yandan yeni serinin dokunmatik kontrolleri isteğe göre değiştirilebiliyor. Her iki kulaklıkta da sürükleme (swipe) ve vurma (tap) sayısına göre komutlar değişebiliyor. Kulaklık bu özelliğiyle de rakiplerinden ayrılıyor.

Aktif gürültü engelleme fark yaratıyor

Momentum True Wireless 2, telefonda konuşurken kullanıcının sesini rüzgar gürültüsü ile bozulmadan karşı tarafa iletebilmesiyle de dikkat çekiyor. ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak çok iyi bir gürültü önleyiciye sahipken yeni özellikleriyle aktif olarak da uçak motoru, tren sesi gibi düşük frekanslı gürültüyü kesebiliyor. En son Bluetooth sürümü olan 5.1 ve Class 1’e sahip olan kulaklık, kusursuz bir kablosuz iletim sunuyor. Ayrıca IPX4 desteği ile su sıçramalarına karşı dayanıklılığıyla spor yaparken ses kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunuyor.

İster siyah, ister beyaz

İki renk seçeneğine sahip olan kulaklık, bir önceki modelde yer alan; transparan duyma, sesli asistan desteği, dahili EQ ayarlama, Sennheiser Smart Control uygulama desteği ve otomatik pause gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Şık ve kullanışlı tasarımı, yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken ürün, USB-C şarj kablosu ve 4 çift kulak silikonu ile birlikte sunuluyor.