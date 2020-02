Stygian’a Türkçe yama geliyor

İlk olarak Kickstarter’da ortaya çıkan ve Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Stygian: Reign of the Old Ones, sonunda Türkçe dil desteği ile karşımızda. Malumunuz, Türk oyun firması Cultic Games tarafından yayınlanmış olmasına karşın Türkçe dil desteğinin bulunmayışından ötürü oyun bolca eleştiri almıştı. Aslında firma başından beri oyuna dil desteği geleceğinden bahsediyordu ancak ufukta belirli bir tarih yoktu. Nihayet güncel bir açıklama yapan Cultic Games, Mart ayının il haftasında Türkçe yamanın geleceğini duyurdu.

Cultic Games, Stygian: Eskilerin Hükmü isimli RPG oyunlarının tamamen Türkçe olarak Steam ve GOG platformlarında Türk oyunseverlerle buluşmasını müjdelemek için özel bir video hazırladı! Geliştirici ekip, profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 8 kişilik bir çeviri ekibinin üstlendiği yaklaşık 200.000 kelimeden oluşan Türkçe dil eklentisinin yayınlanış günü için de yerli oyun topluluğuna yönelik bazı özel sürprizler hazırlıyor.

Yamanın kesin yayın tarihi ilerleyen haftalarda netlik kazanacak ama paylaştıkları videodan bu konuda epey “hevesli” oldukları görülüyor.