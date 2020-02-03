1.Dengeleme Yaklaşımı Güncellemesi

a.Ekip metayı kasıtlı olarak değiştirmek için daha düzenli ve etkili dengeleme güncellemeleri getirmeyi hedeflemekte.

b.Buna ek olarak, daha büyük etkiye sahip olacak değişiklikler planlandığından ekibimiz gerektiğinde yapılan değişiklikleri geri alma fikrine de açık.

c.Son günlerde, oyunun taze tutulabilmesi için Overwatch’a düzenli değişiklikler getirilmesi yönünde çok fazla talep aldık. Bu değişiklik taleplere verdiğimiz bir cevap niteliği taşıyor.

d.Bu sürecin ilk denemesi için aşağıdaki noktaya göz atabilirsiniz….

2.Deneysel Kartı

a.Ekip, Oyna ekranına Deneysel Kartı adı verilen yeni bir ana kart ekliyor. Bu kart oyundaki büyük değişikliklerin standart oyuna eklenip eklenmeyeceğini test etmemizi sağlayacak.

b.Deneysel Kartı oyunun mevcut sürümünde yer aldığı için bu mod konsol oyuncularının da deneysel içerik testlerine katılmasına olanak tanıyor.

c.Oyuncular Deneysel Kartı modunda oynarken ilerleme kaydetmeye ve Ganimet Sandığı kazanmaya devam edecek. Bu durum, oyuncuları henüz yayınlanmamış içerikleri test etmeye teşvik edecek.

d.Deneysel Kartı, Açık Test Sunucularından (PTR) farklı olarak oyundaki hataları test etmek için değil dengeleme güncellemelerini, oyun modlarını ya da ekip içinde göz önünde bulundurduğumuz kural değişikliklerini denemek için kullanılacak. Bu özelliklerden bazıları oyuna gelecek olsa da bu oyun modundaki değişikliklerin tamamının hayata geçirileceği kesin değil.

3.Kahraman Havuzları

a.21. Sezon’da Kahraman Havuzları adını verdiğimiz yeni bir sistem getiriyoruz. Bu sistemde bir hafta boyunca bazı kahramanlar Rekabetçi Oyun modunda oynanamayacak. Her hafta yeni bir dizi kahraman bu şekilde oynanamaz olacak.

b.Kahraman Havuzlarını 21. Sezon için deniyoruz ve aldığımız sonuçlara bağlı olarak bu sistem, 21. sezondan sonra oyundan kaldırılabilir. Ayrıca rotasyonun ne sıklıkla değişmesi gerektiğini (örneğin haftalık, günlük, maça göre) belirlemek için sistemi yakından takip edeceğiz.

c.Havuza eklenecek kahramanları tasarım ekibimiz seçecek ve kahramanlar bir algoritmaya bağlı olarak rastgele seçilmeyecek.

d.Bu sistem sadece Rekabetçi Oyun modunda geçerli olacak ve Arcade ya da Hızlı Oyun modlarında bulunmayacak.

e.Sistemin amacı metanın her hafta değişmesine olanak tanımak ve oyunlardaki kahraman çeşitliliğini arttırmak.

f.Yakında paylaşacağımız bir blog yazısıyla bunun Overwatch Ligi’ni nasıl etkileyeceğini ayrıntılı şekilde açıklayacağız.

4.Diğer güncellemeler

a.Bu güncellemeyle birlikte hile karşıtı çalışmalarımız daha da güçleniyor. Hile karşıtı sistemlerimizi daha da geliştirmeye yönelik çabalarımızda bize destek olmak için lütfen rapor ve bilgilerinizi göndermeye devam edin.

b.Workshop için yaşam kalitesi iyileştirmeleri