Doom Eternal serinin satış rekorunu kırdı

Bir ZeniMax® Media şirketi olan Bethesda Softworks®, DOOM® Eternal’ın piyasaya çıkar çıkmaz yakaladığı ticari başarıyı ve eleştirmenlerden aldığı olumlu tepkiyi duyurmaktan gurur duyuyor. DOOM® Eternal piyasaya çıktığı hafta sonu içerisinde DOOM’un (2016) çıkış hâsılatını ikiye katlamakla kalmadı bir yandan da serinin ilk hafta sonu satış rekorunu kırmayı başardı. DOOM Eternal Steam üzerinde tüm hafta boyunca en çok satan oyun oldu ve çıkar çıkmaz platformda aynı anda 100.000’den fazla oyuncu tarafından oynandı. DOOM Eternal’ın piyasaya başarılı çıkışı dünya genelindeki eleştirmenlerden aldığı yorumlara da yansıdı. DOOM Eternal şimdiye kadar PC/Xbox/PS4’te 90/89/87 Metacritic puanına ulaştı ve OpenCritic’teki eleştirmenlerin %96’sının onayını aldı; ayrıca eleştirmenlerin büyük bir kısmı net bir şekilde yılın oyunu olmaya aday olduğunu ve bu oyun türünün tarihindeki en iyi birinci şahıs nişancı hikâyelerinden birine sahip olduğunu belirtti.

Eleştirmenlerden gelen yorumların bazılarını derledik:

• “Tam anlamıyla muhteşem”- GameInformer

• “Aşırı eğlenceli”- IGN

• “Modern bir klasik.” – PC Gamer

• “Kesip parçalamada ustalık eseri”- The Sixth Axis

• “Olağanüstü bir oyun”- COGconnected

• “Şimdiye kadar yapılmış en iyi FPS’lerden biri”- Game Revolution

Oyunun aldığı güzel eleştirilerin yanı sıra DOOM Eternal’a güç veren idTech® 7 oyun motoru da övgüleri toplamayı başardı. Teknoloji incelemelerinin önde gelen isimlerinden Digital Foundry, DOOM’un kullandığı teknoloji hakkındaki uzun ve detaylı analizi sonucu şu kanıya vardı:

• “idTech 7 inanılmaz”

• “Oyun hızlı, tatmin edici ve harika – ve şimdiye kadar oynadığım en etkileyici yapımlardan biri”

• “DOOM Eternal bu neslin tartışmasız en iyi aksiyon oyunlarından biri”

Bethesda Softworks’ün Küresel Satış alanındaki Kıdemli Başkan Yardımcısı Ron Seger bu konuyla ilgili olarak “Harika oyunumuza verdikleri müthiş desteklerinden dolayı milyonlarca hayranımıza teşekkür borçluyuz,” diyerek serinin hayranlarına seslendi. “Binlerce perakende satıcısının kapanmış olmasına rağmen bir sürü hayranımızın DOOM Eternal’ın keyfini çıkarabiliyor olmasından sevinç duyuyoruz.”

DOOM Eternal, ESRB derecelendirme sisteminde M, yani yetişkinlere yönelik olarak sınıflandırılmıştır. Standard Edition 199 ₺’ye, Deluxe Edition ise 299 ₺’ye alınabilir. PlayStation Store’dan Standard Edition 469 ₺’ye, Deluxe Edition ise 569 ₺’ye alınabilir. XBOX One için ise Microsoft Store’dan Standard Edition 470 ₺’ye, Deluxe Edition ise 570 ₺’ye alınabilir.