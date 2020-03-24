Acer Predator Helios 300 (PH317-53) incelemesi

Geçtiğimiz haftalarda Acer’ın giriş seviyesi oyuncu laptopu Nitro 5’i incelemiştik hatırlarsanız. Helios 300 serisi ise tercih ettiğiniz konfigürasyona göre orta veya üst sınıfa hitap eden bir ürün ve bu sayfalarda PH317-53-750A konfigürasyonu ile konuğumuz olur.

Tasarım

Elbette 2019 yılı sonlarında bizlerle buluşan bu modelin en büyük farklı teknik tarafta, ancak tasarım konusunda da bazı değişiklikler söz konusu. Öncelikle, geçtiğimiz yıl incelediğimiz Helios 300’e ana hatlarıyla benzese de bu defa siyah-kırmızı yerine siyah-mavi ağırlıklı bir tasarım tercih edilmiş. Çerçeve ince sayılmaz ve ürün de toplamda 2.95kg ile oldukça ağır. Diğer taraftan boyutları büyük olsa da 24mm ile yeterince ince olduğunu söyleyebiliriz. Bu tasarım tercihi bir miktar sadeleşmeyi de beraberinde getirmiş zira ürünün egzoz tabir ettiğimiz havalandırma çıkışları artık kırmızı renkte değil, kasa ile aynı “Abyssal Black” renginde. Eğer agresif bir tasarımı tercih ediyorsanız bu değişim muhtemelen hoşunuza gitmemiştir diye düşünüyorum. Üründe mekanik klavye kullanılmamış, 17.3 inç kasanın da avantajıyla tuşların kullanımı son derece rahat. Üründe dört bölge RGB aydınlatma kullanılmış, tuş başına ayrı ayrı aydınlatma bulunmuyor. Ayrıca kapaktaki Predator logosu da ışıklandırılmış ve bu ışıklandırma kapatılamıyor.

Teknik Özellikler

Helios 300’de 17.3 inçlik, 1080p/144Hz mat IPS bir panel kullanılmış, tepki süresi ise 3ms. 300 nit parlaklık sunabilen panelde G-SYNC bulunmuyor, ihtiyacınız var mı, tartışılır. Hem görüş açısı hem de renklerin doğruluğu anlamında performansı oldukça başarılı bulduk. Ürünün teknik tarafı ise hayli donanımlı. Helios 300’de Intel’in dokuzuncu nesil 6 çekirdek 12 izlekli Core i7-9750H işlemcisi, 32GB DDR4-2666Mhz RAM ve NVidia GeForce RTX 2070 Max-Q (8GB GDDR6) ekran kartı kullanılmış, ayrıca Intel HD 630 tümleşik ekran kartı da bulunmakta. Bu da masaüstü uygulamalarda daha uzun batarya dayanımı ve daha sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Üründe kullanılan depolama birimleri ise 256GB SSD (Western Digital SN720) ve 1TB HDD’den oluşuyor. Çoğu oyuncu için yeterli bir alan. Yaptığımız CrystalMark testlerinde 2990 MB/s sıralı okuma ve 2410 MB/s sıralı yazma performansı elde ettik, bu da oldukça başarılı değerler.

180W’lık bir adaptörle gelen ürünün boyutları maalesef batarya kapasitesini artırmamış. 58Wh’lık batarya 3.5-4.5 saat yoğun kullanıma izin verse de oyun oynadığınızda bu süre ciddi anlamda düşüyor. Soğutma performansı ise takdire şayan. Denediğimiz beş oyunda işlemci 76 dereceye kadar yükselirken GPU tarafında en fazla 65 derecelik bir ısı gördük. Bu son zamanlarda gördüğümüz en iyi değerler ki özellikle CPU tarafında 80 derecenin üzerini görmeye çok alışkınız. Maalesef bu madalyonun diğer yüzü gürültü seviyesi. Dördüncü nesil Aeroblade fanlar soğutma tarafındaki olağanüstü performanslarını maalesef sessizlik konusunda gösteremiyor, yük altında ses 55db seviyesine kadar yükselmekte. Hoparlör sistemi bir laptop için gayet başarılı olsa da bu seviyede yapabilecekleri bir şey kalmıyor.

Peki oyun performansı ne durumda? Yaptığımız testlerde Forza Horizon 4’te Ultra ayarlar ile 115fps’in altına hiç düşmezken, piyasadaki en büyük sistem canavarı olan Red Dead Redemption 2’de Ultra ayarlar ile ortalama 43fps aldık. Tüm bunlar sırasında soğutma sisteminin işini son derece başarılı şekilde yaptığını da tekrar belirtelim.

Sonuç

Acer Predator Helios 300, bir önceki neslin üstüne hayli tadında bir güncelleme olmuş. Eğer üst seviye, büyük bir oyuncu bilgisayarı istiyorsanız tam aradığınız ürün olabilir. Fiyatı ise bizim test ettiğimiz konfigürasyonda 15.500TL civarında.

Kürşat Zaman

NOT: 90

KARAR

+Çok başarılı soğutma performansı. Oyunlarda yüksek performans. Malzeme ve işçilik kalitesi. Rahat kullanımlı klavye.

-Yük altında gürültü seviyesi çok yüksek